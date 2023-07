Börse Frankfurt im Wartemodus: DAX vor US-Inflationszahlen zeitweise über 15.900er-Marke

Marktbericht

Am Mittwoch stehen am Nachmittag die US-Inflationsdaten auf der Agenda, welche für Bewegung sorgen dürften. Davor agieren Anleger kauffreudig.

Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent auf 15.842,26 Zähler in den Mittwochshandel ein. Derzeit legt das Börsenbarometer 0,87 Prozent auf 15.928,27 Punkte zu und hält sich damit sichtlich über der 15.900er-Marke.

US-Inflationszahlen könnten für Schwankungen sorgen

Am Nachmittag könnten die Karten neu gemischt werden. Dann werden in den USA die Verbraucherpreise veröffentlicht. Diese hätten "das Potenzial, im Alleingang über die Richtung des heutigen Börsentages zu entscheiden", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die entscheidende Zahl sei die Kerninflation, also die Teuerung ohne Energie- und Lebensmittelpreise. "Hier erwarten und befürchten die Börsianer bei der Jahresrate einmal mehr die 5 vor dem Komma", so Altmann. Im Schnitt rechnen Analysten für Juni mit einer Inflationsrate von 3,1 Prozent nach 4,0 Prozent im Mai. Das Inflationsziel der Fed von zwei Prozent würde damit aber auch im Juni noch deutlich verfehlt werden.

Fed veröffentlicht Beige Book am Abend

Am Abend veröffentlicht die Fed zudem ihren jüngsten Bericht zur Entwicklung der Konjunktur in den Fed-Bezirken. Investoren erhoffen sich aus dem sogenannten "Beige Book" Aufschlüsse darüber, wie die Inflations- und Wirtschaftswicklung in den USA verlaufen wird und welche Trends sich auf dem Arbeitsmarkt abzeichnen. Die konjunkturelle Lage ist entscheidend dafür, wie lange die Zinsen in den USA noch steigen werden.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX