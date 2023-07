Börse Frankfurt mit freundlichem Start ins 2. Halbjahr: DAX im Plus um 16.200-Punkte-Marke

Marktbericht

Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt geht auch zu Beginn des zweiten Halbjahres zunächst weiter.

Der DAX stieg zum Start in den Montagshandel um 0,25 Prozent auf 16.187,91 Punkte. Im Anschluss bleibt er fest und überschreitet zeitweise die Marke von 16.200 Punkten. Zuletzt war die Risikobereitschaft der Anleger gestiegen, daran hat sich auch über das Wochenende nichts geändert.

Nun rückt das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16.427,42 Punkten wieder stärker in den Fokus - nach einem Gewinn von rund 16 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023. Zum Start in die Woche wird allerdings mit einem eher schleppendem Geschäft gerechnet.

China-Daten liefern Rückenwind

Positive Impulse sieht Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners in neuen Konjunkturdaten aus China. Dort sank der Caixin Einkaufsmanagerindex für kleine und mittlere Produktionsbetriebe zwar zum Vormonat, hielt sich aber oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. "Damit zeichnet der Einkaufsmanagerindex ein solides Bild von der wirtschaftlichen Lage im Reich der Mitte", so Altmann.

Datenseitig stehen im Tagesverlauf außerdem die US-Bauausgaben und der ISM-Einkaufsmanagerindex auf der Agenda.

Verkürzter Handel an den US-Börsen vor Feiertag

Auf stärkere Impulse von der Wall Street muss die deutsche Börse zum Wochenauftakt aber wohl verzichten. Aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am Dienstag dürften die Umsätze in den USA am Montag niedrig bleiben, da sich viele Marktteilnehmer in einem langen Wochenende befinden. Der Handel an der Wall Street wird wegen des anstehenden US-Feiertags am Montag verkürzt und endet um 19 Uhr MESZ. Am Dienstag bleiben die US-Börsen komplett geschlossen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters /Dow Jones Newswires