Börse Frankfurt mit Gewinnmitnahmen: DAX rutscht ins Minus

Marktbericht

Der deutsche Leitindex kann vor dem Wochenende die Gewinne nicht halten.

Mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 16.626,53 Punkte war der DAX am Freitag an der Börse in Frankfurt gestartet. Dank positiver Vorgaben der US-Börsen ging es am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang zunächst nach oben. Aktuell nehmen Anleger jedoch Gewinne mit - das Börsenbarometer liegt 0,24 Prozent im Minus bei 16.527,71 Zählern.

Nach der Börsenrally zum Jahresende 2023 hatten zuletzt schwindende Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen die Kurse hierzulande wieder ausgebremst. Nach drei verlustreichen Handelstagen in Folge hatte der DAX dann am Donnerstag erstmals wieder etwas zugelegt, nachdem er noch zur Wochenmitte im Verlauf auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen war. Trotz der aktuellen Stabilisierung ist die Bilanz auf Wochensicht im deutschen Leitindex jedoch noch leicht negativ.

Wirtschaftsdaten auf Agenda

Das Statistische Bundesamt (Destatis) legte am Freitag die Daten zu den Erzeugerpreisen im Dezember vor. Die deutschen Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte sind dabei um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Volkswirte hatten ein Minus von 8,0 Prozent erwartet. Im November hatte der Rückgang 7,9 Prozent betragen. Weiter gingen die Erzeugerpreise im Dezember gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent zurück. Im Jahresdurchschnitt 2023 waren die gewerblichen Erzeugerpreise 2,4 Prozent niedriger als im Jahresdurchschnitt 2022. Einen stärkeren Rückgang im Vorjahresvergleich hatte es zuletzt 2009 gegeben.

In den USA wurde zudem am Nachmittag das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen für Januar veröffentlicht. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich hier aufgehellt. Der Index für die Verbraucherstimmung stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 78,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 70,2 erwartet.

Anleger richten zudem ihren Blick auf weitere Reden von Notenbankern am letzten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires