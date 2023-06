Börse Frankfurt mit positiver Stimmung am letzten Handelstag im ersten Halbjahr: DAX mit Aufschlägen über 16.000-Punkte-Marke

Marktbericht

Am letzten Handelstag im Juni zeigen sich die Anleger hierzulande gut gelaunt.

Der DAX stieg mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche ein und legte zum Start 0,26 Prozent auf 15.989,43 Punkte zu. Aktuell beträgt das Plus 0,90 Prozent auf 16.090,32 Zähler.

Damit nimmt der Leitindex einen neuen Anlauf auf die Hürde von 16.000 Punkten, diese psychologisch wichtige Marke hatte er an den Vortagen gescheut und war knapp unter der 50-Tage-Linie geblieben. Im Wochenvergleich liegt der DAX 0,7 Prozent im Plus. Für das erste Halbjahr 2023 zeichnet sich ein Zuwachs von 14,8 Prozent ab.

Zinssorgen bleiben Belastungsfaktor

Die Zinssorgen bleiben aber ein Hemmschuh, Marktteilnehmer rechnen mit einer Fortsetzung der straffen Geldpolitik sowohl in den USA als auch in der Eurozone . Dass die US-Notenbank Fed im Juli die Zinsen ein weiteres Mal anheben werde, sei nach den überraschend robusten US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche eine absolute Gewissheit, schrieb etwa Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Und nicht nur das: Es steige auch die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen danach.

Unternehmen im Fokus

adidas und PUMA SE stehen nach schwachem Ausblick von Nike im Fokus. Die Papiere des US-Konzerns verloren nachbörslich bereits vier Prozent. Belastet von hartnäckig hohen Lagerbeständen verfehlte der US-Wettbewerber die Gewinnerwartungen von Experten. Beim Umsatz übertraf der Sportartikelhersteller hingegen die Prognosen. Händler werteten den Ausblick von Nike als düster, er lege das Augenmerk auf die Abschwächung im nordamerikanischen Markt und überschatte die starke Erholung in China.

