Börse Frankfurt nach Bilanzen von Amazon, Apple & Meta: DAX nach neuem Rekordhoch wieder unter 17.000-Punkte-Marke

Marktbericht

Vor dem Wochenende geht es für den deutschen Aktienmarkt nach oben - der DAX erreicht neue Bestmarken.

Der DAX begann den Handelstag 0,7 Prozent höher bei 16.977,75 Punkten. Aktuell gewinnt der DAX 0,70 Prozent auf 16.976,33 Zähler hinzu, mit dem bisherigen Tageshoch von 17.004,55 Punkten erreichte das Börsenbarometer ein neues Allzeithoch. Der neue Rekord liegt damit nur knapp über dem bisherigen Beststand von 17.003,28 Zählern.

US-Tech-Riesen geben Rückenwind

Gute Vorgaben aus New York schwappten am Morgen auch teilweise nach Asien über, wo Technologie auch eine große Rolle spielt. Am Vorabend hatten nach US-Börsenschluss mit Amazon und Meta zumindest die starken Zahlen zweier Technologie-Riesen für Kurssprünge gesorgt, was die Stimmung an der NASDAQ-Börsen am Freitag weiter hochhalten dürfte. Auch dort könnte nach einigen Tagen Pause wieder ein Rekord möglich werden. Unter den drei Großen, deren Zahlen es über Nacht zu verarbeiten gilt, waren die ersten Reaktionen nur bei Apple verhalten.

Risikoneigung steigt - US-Arbeitsmarkt im Fokus

Laut der Commerzbank findet aktuell eine Erholung risikoreicherer Anlagen statt, die zuletzt etwas zurückgefallen waren - mit nun wieder steigenden Kursen vor allem im Technologiebereich. Gespannt werde nun auf die nächsten Arbeitsmarktdaten aus den USA gewartet, die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehen. Diese sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed und dürften mit darüber entscheiden, wann die erhofften Zinssenkungen denkbar werden und wo die Marktzinsen hin tendieren.

Deutsche Blue Chips nach Bilanzen im Blick

Unter den Einzelwerten stehe die Aktien von E.ON im Blickpunkt. Der Energieversorger übertraf mit seinen Jahreszahlen die eigenen Ziele und mit dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn die Markterwartungen. UBS-Analystin Wanda Serwinowska wertete die Eckdaten in einer ersten Reaktion als neutral für die Aktien. Wichtiger seien der im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Zahlen im März erwartete Geschäftsausblick auf 2024 sowie der Geschäftsplan bis 2028.

Der Autobauer Mercedes-Benz erzielte im abgelaufenen Jahr im Industriegeschäft einen unerwartet hohen freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) von 11,3 Milliarden Euro. Die Entwicklung sei unter anderem auf ein geringeres Betriebskapital zurückzuführen, hieß es von den Stuttgartern.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX