Börse Frankfurt nach dem US-Arbeitsmarktbericht: DAX fällt zurück

Marktbericht

Der deutsche Leitindex gibt im Freitagshandel nach.

Der DAX hat den Handel am Freitag nahezu unverändert - lediglich 0,07 Prozent leichter - bei 15.936,34 Punkten aufgenommen. Im weiteren Verlauf geht es deutlich abwärts. Zuletzt verliert das Börsenbarometer 0,55 Prozent auf 15.858,62 Stellen.

Die 16.000 Punkte bleiben für den DAX eine hohe Hürde. Nach der Vorlage frischer US-Arbeitsmarktzahlen fehlt am Freitag weiterhin der Schwung für einen erneuten Test der Marke. Schon am Vortag hatte sich der Leitindex nicht über der runden Marke gehalten.

Im Blick steht am Nachmittag der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, sieht in ihm "so etwas wie die letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause" der US-Notenbank Fed. An den Börsen rechne man mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. "Und diese Abkühlung ist genau das, was die Fed als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte."

Das US-Jobwachstum hat im August die Erwartungen zwar etwas übertroffen, aber die Zahlen für die beiden Vormonate wurde deutlich nach unten revidiert, sodass sich insgesamt eine Abkühlung am Arbeitsmarkt abzeichnet. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat im August 187.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 170.000 erwartet. Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im August auf 3,8 von 3,5 Prozent, während Ökonomen einen stabilen Wert von 3,5 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires / Reuters