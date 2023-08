Börse Frankfurt nach Inflationsdaten aus dem Euroraum: DAX springt zeitweise über 16.000 Punkte

Marktbericht

Der deutsche Leitindex versucht am Donnerstag seine leichte Vortagsschwäche auszugleichen.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Donnerstag 0,29 Prozent höher bei 15.937,39 Punkten. Aktuell notiert er 0,62 Prozent im Plus bei 15.990,87 Punkten. Zwischenzeitlich schaffte er den Sprung über die 16.000-Punkte-Marke.

Inflationsrate im Euroraum

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im August entgegen den Erwartungen nicht abgenommen, wobei die Kerninflation wie prognostiziert sank. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 5,3 (Juli: 5,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um nur 0,4 Prozent und einen Rückgang der Jahresteuerung auf 5,1 Prozent prognostiziert.

Die Verbraucherpreise ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und 5,3 (5,5) Prozent auf Jahressicht. Volkswirte hatten Raten von 0,3 und 5,3 Prozent erwartet.

Lebensmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich auf Jahressicht um 9,8 (10,8) Prozent, darunter unverarbeitete Lebensmittel um 7,8 (9,2) Prozent. Energie kostete 3,3 (6,19 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Die Teuerung bei Industriegütern ohne Energie ging auf 4,8 (5,0) Prozent und die bei Dienstleistungen auf 5,5 (5,6) Prozent.

US-Arbeitsmarktdaten am Freitag

Laut dem Experten Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets hatten die Anleger zuletzt viel Respekt vor den 16.000 Punkten, die letztmals vor drei Wochen zu Buche gestanden hatten. Er verwies am Donnerstag auch schon auf die US-Arbeitsmarktdaten, die zu Wochenschluss für ordentlich Bewegung sorgen könnten. Vielleicht erfülle sich dann auch der zweite Teil des bekannten Börsenmottos "Sell in May and go away, but remember to come back in September"

Vorgaben aus Übersee

In New York hatte die Erholungsdynamik an den Börsen zur Wochenmitte etwas nachgelassen und in Fernost war das Bild durchwachsen.

Die wichtigsten Handelsplätze in China gaben etwas nach, weil Stimmungsdaten aus der Wirtschaft dort durchwachsen ausfielen. Eine wirkliche Verbesserung der Konjunktur sei in China nicht auszumachen, hieß es von den Experten der ING. Der Einkaufsmanagerindex in der Industrie blieb unter der Expansionsschwelle und im Dienstleistungssektor verschlechterte er sich.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones