Börse Frankfurt nach US-Inflationsdaten: DAX fällt nach Sprung an 16.000er-Marke etwas zurück

Marktbericht

Am Donnerstag stehen die Berichtssaison und US-Verbraucherpreise im Fokus. Der deutsche Aktienmarkt reagiert mit Kursgewinnen, welche sich im Handelsverlauf jedoch dezimieren.

Der DAX begann den Handelstag 0,43 Prozent fester bei 15.921,42 Punkten. Zuletzt notiert das Börsenbarometer 0,5 Prozent im Plus bei 15.932,26 Zählern. Zeitweise ging es noch über die 16.000er-Marke.

Belastet wird der Leitindex von Siemens, da die Münchner die Erwartungen an ihre Quartalsbilanz nicht erfüllen konnten.

Höhepunkt der Bilanzsaison

Die Berichtssaison in Deutschland erreicht an diesem Donnerstag ihren Höhepunkt. Alleine aus dem DAX legen mit der Allianz, RWE, der Deutschen Telekom, Siemens, Rheinmetall, Henkel und der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft sieben Konzerne Ergebnisse des abgelaufenen Quartals - wenn auch teilweise nur noch Details.

US-Inflationsdaten im Fokus

Der Inflationsdruck in den USA ist im Juli in der Gesamtrate gestiegen, allerdings nicht so stark wie erwartet. Zudem sank die Kernrate wider Erwarten, was die Federal Reserve von weiteren Zinserhöhungen abhalten könnte. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 3,2 (Vormonat: 3,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,3 Prozent gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 4,7 (Vormonat: 4,8) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine konstante Jahresrate von 4,8 Prozent erwartet.

US-Dekret zum Schutz sensibler Technologien

Für Verunsicherung sorgt derweil ein von US-Präsident Joe Biden erlassenes Dekret zum Schutz sensibler Technologien. Dafür will die US-Regierung bestimmte Investitionen aus den Vereinigten Staaten in China regulieren. Von der DekaBank hieß es, die verhängten Beschränkungen für US-Unternehmen und Fonds, sich an chinesischen Unternehmungen im Bereich Quanten-Computer, künstlicher Intelligenz und Chipentwicklung zu beteiligen, dürften zu chinesischen Gegenmaßnahmen führen und das Umfeld für Technologiewerte schwieriger gestalten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones