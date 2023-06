Börse Frankfurt ohne klaren Trend: DAX tritt auf der Stelle - weiter nahe 16.000-Punkte-Marke

Marktbericht

Der deutsche Leitindex bleibt vor der nahen Berichtssaison ohne klaren Trend.

Der DAX stand zum Start bei 15.960,47 Punkten und damit nur 0,07 Prozent höher. Auch im weiteren Verlauf bewegt er sich in der Nähe des Vortagesschluss.

Händler rechnen mit einem recht volatilen Geschäft. Der Markt dürfte weiter von neuen Positionierungen in Richtung Halbjahresultimo geprägt sein. Dies zeigt sich an Sektorrotationen hinter den Indizes und fehlenden Trends. Auch die uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street unterstreichen dies.

Anleger achten besonders auf deutsche Verbraucherpreise

Am Markt warteten die Anleger heute gespannt auf Daten zur Preisentwicklung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone . Die Daten stehen am Nachmittag auf dem Programm. Erste Kennzahlen aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden bereits am Morgen veröffentlicht. Sie deuten darauf hin, dass sich die Inflation im Juni wieder verstärkt hat. Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone folgen am Freitag.

Wahrscheinlichkeit für weitere Zinserhöhungen gestiegen

Die Verbraucherpreise stehen besonders im Blick, da sich Anleger mit der Aussicht auf weiter steigende Zinsen konfrontiert sehen. Am Vortag hatten die Zentralbank-Chefs der Eurozone, der USA und von Großbritannien bei ihrem Treffen in Portugal weiterhin eher falkenhafte Töne angeschlagen. Die Falken sind in den Notenbanken die Vertreter einer strafferen Geldpolitik . Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Bank of England (BoE) mache man sich derzeit wohl mehr Sorgen über die Entwicklung einer Lohn-Preis-Spirale als bei der US-Notenbank Fed, hieß es bei Capital Economics. Doch auch Powell nutzte das Podium, um nochmal seinen Willen zur Inflationsbekämpfung in aller Deutlichkeit zu unterstreichen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli preisten Marktteilnehmer daraufhin mit fast 82 Prozent ein nach nur 52 Prozent vor einem Monat.

