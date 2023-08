Börse Frankfurt: Schnäppchenjäger schieben DAX nach oben - 16.000er-Marke in Reichweite

Marktbericht

Zur Wochenmitte versucht sich der DAX an der Frankfurter Börse an einer Erholung.

Der DAX startete 0,91 Prozent im Plus bei 15.918,06 Zählern. Im weiteren Verlauf hält sich das Börsenbarometer auf grünem Terrain und gewinnt 1,22 Prozent auf 15.967,45 Einheiten hinzu.

Am Dienstag hatte er 1,1 Prozent tiefer bei 15.774,93 Punkten geschlossen. Konjunktursorgen nach schwachen Außenhandelsdaten in China schlugen Wellen an den Börsen rund um den Globus. Auf die Stimmung drückte auch die Herabstufung der Bonität einiger US-Banken durch die Ratingagentur Moody's.

Inflationsdaten aus China im Fokus

Zur Wochenmitte richten die Investoren ihren Blick auf die chinesischen Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise in der Volksrepublik sind im Juli erstmals seit Februar 2021 gesunken. Der Teuerungsrate fiel im abgelaufenen Monat im Jahresvergleich um 0,3 Prozent. Von Reuters befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.

Die abermals schwachen Konjunkturdaten aus China hinterließen hierzulande am Mittwoch zunächst kaum Spuren. So rutschte die chinesische Wirtschaft in die Deflation . Auf der einen Seite mindert das zwar den Inflationsdruck in westlichen Staaten, da in China viele Güter für den Export hergestellt werden. Ein länger andauernde Deflation - also ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus - birgt aber große Risiken für die Wirtschaft eines Landes.

Bilanzen von Schwergewichten

Unternehmensseitig richten sich die Blicke auf die Berichtssaison mit Quartalszahlen aus dem DAX von Brenntag, E.ON, Hannover Rück, Continental und QIAGEN sowie einigen weitere aus den Indizes hinter dem Leitindex.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX