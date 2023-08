Börse Frankfurt vor deutschen Verbraucherpreisen in Rot: DAX belastet durch Signale für anziehende Inflation

Marktbericht

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen am Mittwoch nach zwei Tagen mit deutlichen Gewinnen wieder in die Defensive.

Der DAX stieg bei 15.956,92 Punkten um 0,16 Prozent höher in den Mittwochshandel ein. Im Anschluss verließ die Anleger jedoch schnell der Mut und die vorbörslich gute Stimmung verpuffte. Aktuell bewegt sich das Börsenbarometer klar im Minus.

Eine weitere Annäherung an die Marke von 16.000 Punkten bleibt damit aus. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow ist der DAX erneut am oberen Band seiner Konsolidierungszone zwischen 15.750 und 15.950 Punkten angekommen. Kurz vor Monatsende bleibt die August-Bilanz mit einem Minus von fast vier Prozent ziemlich negativ.

Anleger hoffen erneut auf Zinspause in den USA

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und den Börsen Schub gegeben. Die Daten waren indes nicht so schwach, dass sie Konjunktursorgen aufkommen ließen. Vielmehr hoffen Investoren vermehrt darauf, dass die Wirtschaft trotz der vielen Zinserhöhungen der vergangenen Monate sanft landen wird.

Die Vorgaben waren also gut, mit US-Börsen, die den Handel am Tageshoch beendet hatten, und auch in Asien ging der Handel zur Wochenmitte robust weiter. "Das Hauptthema des Abends war Risikobereitschaft", schrieb am Morgen die Commerzbank mit Blick auf die USA. In Deutschland scheinen die Anleger vor wichtigen Daten jedoch das Risiko zu scheuen.

Deutsche Inflationszahlen dürften weitere Richtung bestimmen

Nach ersten Signalen aus den Bundesländern, die auf ein Anziehen der Inflation in Deutschland hindeuten, werden am Nachmittag die Verbraucherpreise für Deutschland für August bekannt gegeben. Die Vorgaben dafür sind laut der Helaba gemischt, denn entlastenden Entwicklungen bei den Erzeuger-, Großhandels- und Importpreisen stünden die zuletzt wieder erhöhten Energiepreise gegenüber. "Ein monatliches Plus des Verbraucherpreisindexes muss daher ins Kalkül gezogen werden", hieß es hierzu.

Nachdem unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed aufleben ließen, gab es aus der Eurozone keine Signale für nachlassenden Zinsdruck. Unter anderem ist die Teuerung in Nordrhein-Westfalen, dem einwohnerstärksten deutschen Bundesland, im August leicht gestiegen. Verbraucher mussten dort für ihren durchschnittlichen Konsum 5,9 Prozent mehr ausgeben als ein Jahr zuvor.

Die ING Bank hält eine "weitere Welle der globalen Inflation für unvermeidbar". Laut den Experten der niederländischen Bank ist es unwahrscheinlich, dass die Zinssätze in absehbarer Zeit auf die Tiefststände vor Corona zurückkehren werden. Es bleibe auch nicht realistisch, dass Lockerungen eingesetzt werden können, um die Konjunktur zu fördern.

Zahlen vom US-Arbeitsmarkt werfen ihre Schatten voraus

Am Nachmittag wird außerdem der ADP-Arbeitsmarktbericht vorgelegt, bevor am Freitag der monatliche offizielle Arbeitsmarktbericht folgt. Die Abkühlung des heißgelaufenen US-Arbeitsmarktes gilt als eines der Hauptziele der Fed bei der Senkung des Inflationsdrucks. Dazu wird mit dem PCE-Deflator einer der wichtigsten Indikatoren für die Politik der US-Notenbank vorgelegt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires