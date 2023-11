Börse Frankfurt vor Fed-Zinsentscheid: DAX um Vortagesschluss - Über Widerstand bei 14.800 Punkten

Marktbericht

Der deutsche Leitindex kann am Mittwoch seine anfänglichen Gewinne nicht halten.

Der DAX startete mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 14.851,96 Punkten in den Handelstag, rutscht nun aber auf sein Vortagesniveau zurück. Er bewegt sich aber weiterhin über der Marke von 14.800 Punkten, die in den vergangenen Tagen ein zäher Widerstand gewesen war.

Den Oktober hatte der DAX mit einem Minus von rund 3,8 Prozent beendet. Es war der dritte Verlustmonat in Folge gewesen. Die geopolitischen Sorgen zusammen mit hohen Renditen am Anleihemarkt gelten als die Hauptgründe für die Verluste am Aktienmarkt.

Positie Vorgaben schieben nur zum Start an

Am Mittwoch schoben solide Vorgaben den deutschen Aktienmarkt nur zum Handelssart etwas an. Die Wall Street hatte ihre Erholung am Vorabend fortgesetzt und auch die meisten asiatischen Börsen zeigten am Mittwochmorgen einen leicht positiven Trend. Erneut enttäuschende Wirtschaftssignale aus China belasteten nicht wie am Vortag. Die vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Industriestimmung ist im Oktober wieder unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gerutscht.

Leitzinsentscheid der Fed liefert am Abend Highlight des Tages

Von der Berichtssaison hierzulande kommen am Mittwoch kaum Impulse. Interessieren dürften im Verlauf einige Konjunkturdaten aus den USA, bevor am Abend nach dem europäischen Börsenschluss die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Laut Volkswirten wird sie das Zinsniveau wohl erneut unverändert lassen und damit würde die Fed zum zweiten Mal in Folge still halten. Die Leitzinsspanne würde weiter zwischen 5,25 und 5,50 Prozent liegen. Spannend ist jedoch vor allem die Frage, ob die Notenbank auf den folgenden Sitzungen nochmal die Zinsen verändert.

"Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed befinden sich die Anleger im Standby-Modus", schrieb am Morgen Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Mit der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell nach der Zinsentscheidung und der Bekanntgabe von Anleiheauktionen durch US-Finanzministerin Janet Yellen stehe dem DAX aber am Abend ein Belastungstest in zwei Akten bevor. Der Markt sei hypersensibel Faktoren gegenüber, die zu steigenden Renditen führen könnten, so Stanzl.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX