Börse Frankfurt vor US-Inflationsdaten: DAX fällt nach Sprung an 16.000er-Marke zurück

Marktbericht

Am Donnerstag stehen die Berichtssaison und US-Verbraucherpreise im Fokus. Der deutsche Aktienmarkt reagiert mit Kursgewinnen, welche sich im Handelsverlauf jedoch dezimieren.

Werte in diesem Artikel

Der DAX begann den Handelstag 0,43 Prozent fester bei 15.921,42 Punkten. Zuletzt notiert das Börsenbarometer 0,24 Prozent im Plus bei 15.889,95 Zählern. Zeitweise ging es noch über die 16.000er-Marke.

Belastet wird der Leitindex von Siemens, da die Münchner die Erwartungen an ihre Quartalsbilanz nicht erfüllen konnten.

Höhepunkt der Bilanzsaison

Die Berichtssaison in Deutschland erreicht an diesem Donnerstag ihren Höhepunkt. Alleine aus dem DAX legen mit der Allianz, RWE, der Deutschen Telekom, Siemens, Rheinmetall, Henkel und der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft sieben Konzerne Ergebnisse des abgelaufenen Quartals - wenn auch teilweise nur noch Details.

US-Inflationsdaten voraus

Am Nachmittag folgt dann mit den US- Verbraucherpreisen noch ein Highlight an Wirtschaftsdaten. Sie sind ein wichtiger Signalgeber für die US-Notenbank im laufenden Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung.

US-Dekret zum Schutz sensibler Technologien

Für Verunsicherung sorgt derweil ein von US-Präsident Joe Biden erlassenes Dekret zum Schutz sensibler Technologien. Dafür will die US-Regierung bestimmte Investitionen aus den Vereinigten Staaten in China regulieren. Von der DekaBank hieß es, die verhängten Beschränkungen für US-Unternehmen und Fonds, sich an chinesischen Unternehmungen im Bereich Quanten-Computer, künstlicher Intelligenz und Chipentwicklung zu beteiligen, dürften zu chinesischen Gegenmaßnahmen führen und das Umfeld für Technologiewerte schwieriger gestalten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX