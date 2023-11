Börse Frankfurt vor US-Inflationsdaten: DAX steigt über 15.400-Punkte-Marke

Marktbericht

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt agieren am Dienstag vor Inflationsdaten aus den USA vorsichtig kauffreudig.

Der DAX startete den Dienstag 0,09 Prozent niedriger bei 15.358,59 Punkten. Aktuell geht es 0,58 Prozent auf 15.433,91 Zähler aufwärts.

Inflationsdaten sollen Hinweise auf US- Geldpolitik geben

Einmal mehr versprechen sich Investoren am Nachmittag von den Verbraucherpreisen neue Eindrücke für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die im Dezember ihre letzte reguläre Zinssitzung in diesem Jahr abhält. Bis die Daten bekannt sind, dürfte am Gesamtmarkt nicht viel passieren. Eher Einzelwerte könnten von der Berichtssaison bewegt werden, denn diese gibt am Dienstag nochmals Gas mit zahlreichen Quartalsberichten.

Konsolidierung an den Märkten

Die Experten der Commerzbank sprachen aktuell von Konsolidierung an den Börsen - mit einer vorsichtigen Haltung auch wegen des bald wieder drohenden Regierungsstillstands in den USA. Mit Blick auf die US-Inflation erwähnten sie: "Die Märkte gehen davon aus, dass die Gesamtinflation nachlässt, die Kerninflation jedoch im Vergleich zum Vormonat unverändert bleibt."

Laut Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank besteht aber "das Risiko, dass sich die Inflation in den USA als recht hartnäckig erweisen könnte und damit den vielen falkenhaften Stimmen, die wir in letzter Zeit aus den Reihen der Fed-Mitglieder gehört haben, recht geben." Für eine weitere Zinserhöhung dürfte die Hürde ihrer Einschätzung nach mittlerweile recht hoch liegen, dies scheine aber auch für Zinssenkungen der Fall zu sein.

ZEW-Index hellt sich auf

Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen ist im November gestiegen. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen erhöhte sich auf plus 9,8 Punkte von minus 1,1 Zählern im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Der ZEW-Index liegt damit erstmals seit April wieder im positiven Bereich. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf plus 5,0 Punkte gerechnet.

Auf Unternehmensseite hält Anleger eine Flut an Quartalszahlen in Atem. Der größte deutsche Stromerzeuger RWE profitierte von den höheren Erträgen aus der Stromerzeugung und steigerte das bereinige Ebitda im Konzern von Januar bis Ende September auf 6,15 Milliarden Euro von zuvor 3,4 Milliarden Euro.

