Börse Frankfurt weiter im Aufwind: DAX gewinnt - 16.000er-Marke im Visier

Marktbericht

Der DAX legt zum Wochenschluss weiter zu.

Der DAX startete die Freitagssitzung mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 15.828,78 Zählern. Aktuell legt der deutsche Leitindex 0,51 Prozent auf 15.866,51 Punkte zu.

Beim DAX ist die runde Marke von 16.000 Punkten nach dem Sprung über die einfache 200-Tage-Durchschnittslinie das nächste Ziel. Diese beschreibt den langfristigen Trend. Am Vortageshoch von 15.862 Punkten hatte das Börsenbarometer in dieser Woche bereits über 4 Prozent gewonnen - vor allem getrieben durch mildere Inflationsdaten aus den USA. Auf Jahressicht waren es fast wieder 14 Prozent Plus.

Banken-Kongress im Fokus: Warten auf Aussagen zu Leitzinsen

Am Freitag kommen Top-Banker und -Währungshüter aus der Euro-Zone auf dem jährlich stattfindenden European Banking Congress (EBC) in Frankfurt zusammen. Im Blickpunkt des Treffens dürfte die Frage stehen, wie lange das Umfeld hoher Zinsen angesichts der sich eintrübenden Konjunktur noch Bestand haben wird und wann mit ersten Zinssenkungen zu rechnen ist. Erwartet werden Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.

Bilanzsaison geht der Schwung aus

Unternehmensseitig wird die Nachrichtenlage ruhiger, nachdem zuletzt die Berichtssaison Schlagzeilen gemacht hatte. Diese ist zum Wochenschluss abgeklungen. Insofern sind es einmal mehr Analystenkommentare, die vorbörslich etwas Aufmerksamkeit bekamen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters