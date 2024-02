Marktbericht

Der DAX liegt zur Wochenmitte zunächst nahe dem Vortagesschluss.

Mit einem marginalen Verlust von 0,05 Prozent auf 16.872,89 Punkte ist der DAX am Mittwoch in den Handel an der Frankfurter Börse gestartet. Auch im weiteren Verlauf sucht das Börsenbarometer in einer engen Range um die Nulllinie seine Richtung.

Schwindende Hoffnungen auf rasch und deutlich sinkende Leitzinsen in den USA dürften den deutschen Leitindex auch heute noch etwas belasten. Eine überraschend hohe US-Inflation, denen der deutsche Leitindex bereits tags zuvor Tribut zollte, drückt unverändert auf die Stimmung. In der weltgrößten Volkswirtschaft mache sich zudem die Sorge vor einer durch die Politik hervorgerufene Stagflation breit, sagte ein Marktbeobachter. Eine solche Situation herrscht, wenn die Wirtschaft nicht wächst und gleichzeitig die Preise steigen.

DAX-Charttechnik

Damit nähert sich der DAX wie schon am Vortag einer auf kurze Sicht wichtigen Unterstützung bei 16.800 Punkten. Charttechnisch gesehen steigt das Korrekturrisiko, nachdem er erneut daran gescheitert ist, die Hürde von 17.000 Zählern nachhaltig zu überwinden.

Kurzfristige Unsicherheit oder Rally beendet?

"Jetzt muss sich zeigen, ob der US-Inflationsschock an den Börsen nur kurzfristig für Unsicherheit sorgt oder ob er die Rally beendet", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Vor den US-Verbraucherpreisen waren die Marktakteure mehrheitlich inzwischen von einer ersten Zinssenkung in den USA im Mai ausgegangen. Nun sei diese Hoffnung in den Juni verschoben worden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX