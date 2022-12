DAX an Frankfurter Börse auf Erholungskurs - lässt 14.000er-Marke hinter sich

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 13.944,69 Punkten in den Handel ein. Derzeit gewinnt das Börsenbarometer 0,88 Prozent auf 14.006,35 Einheiten und lässt damit die psychologisch wichtige 14.000er-Marke hinter sich.

Der deutsche Aktienmarkt profitiert dabei von den teilweise positiven Vorgaben: Der New Yorker Dow Jones 30 Industrial hatte am Vorabend seine viertägige Verluststrecke beendet, in Asien wirkten am Morgen aber die ersten Indizien für eine geldpolitische Straffung der japanischen Notenbank vom Vortag noch etwas nach. Die Überraschung aus Japan habe die Märkte noch einmal ordentlich aufgeschreckt, hieß es von der DekaBank. Nach einem ersten Schock hätten sich die Aktienmärkte aber bald beruhigt und den größten Teil der anfänglichen Verluste aufgeholt. Inzwischen sei die Verkaufsstimmung wohl auch etwas abgearbeitet. "Geldpolitische Schocks werden verdaut, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Nach der Herbstrally seien die Verluste der vergangenen Tage eine normale Korrektur und nichts Besorgniserregendes.

Einzelwerte im Blick

Einzelwerte wie adidas und PUMA stehen zur Wochenmitte im Anlegerfokus. Beim weltgrößten Sportartikelhersteller Nike laufen die Geschäfte trotz weltweiter Inflations- und Rezessionssorgen gut. Nike überzeugte mit den Quartalszahlen die Analysten. Das wirkt positiv auf die Kurse der Konkurrenz.

Auch die Deutsche Post rückt in den Blickpunkt, nachdem der US-Rivale FedEx seine Quartalsbilanz veröffentlicht hat. Der Gewinn von Fedex sei besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Händler. Er lobte die geplanten Kostensenkungen.

Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis will nach einer überraschend guten Jahresbilanz viel Geld in seinen Geschäftsausbau stecken. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr je Anteilsschein eine Dividende von 1,80 Euro erhalten - 20 Cent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie noch nie. Analysten hatten jedoch mit einer noch höheren Ausschüttung gerechnet.

