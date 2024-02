Marktbericht

In Erwartung wichtiger Wirtschaftsdaten aus den USA bewegt sich der DAX zunächst abwärts.

Nachdem der DAX zum Wochenbeginn ein weiteres Rekordhoch über 17.050 Zählern nur um wenige Punkte verpasst hatte, ging es am Dienstag zum Start um 0,30 Prozent auf 16.987,09 Einheiten südwärts. Derzeit beträgt der Abschlag 0,51 Prozent auf 16.950,87 Punkte.

Ermüdungserscheinungen an der Wall Street dürften am Dienstag den Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt bremsen. Zwar hatten die großen Börsenindizes in den USA am Vortag erneut Höchstmarken erreicht, sie konnten diese zur Schlussglocke aber nicht ganz halten. "Im Umfeld der 17.000er Marke sind immer wieder Gewinnmitnahmen zu beobachten", schrieben die Marktexperten von Index Radar. Zwar halte sich der DAX weiterhin in Sichtweite seines jüngsten Rekordhochs, "doch so richtig will keine Kauflaune aufkommen".

Frische US-Inflationsdaten erwartet

Die Investoren warten mit Spannung auf die für den Zinskurs der US-Notenbank Fed wichtigen US-Inflationsdaten. Am Dienstag steht die Veröffentlichung zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA im Januar an. Die Inflationsrate hatte im Dezember auf 3,4 Prozent zugelegt, nach plus 3,1 Prozent im November. Die Fed will die Inflation nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von zwei Prozent steuern. Bevor sie die Zinswende angeht, will sie sichergehen, dass die Inflationswelle auch wirklich gebrochen wurde.

ZEW-Index im Blick

In Deutschland legte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Umfrage zur Konjunktureinschätzung der Investoren im Februar vor. Dabei ist der Indikator der aktuellen Lage von zuletzt minus 77,3 Punkten auf minus 81,7 Punkte gefallen, während minus 79 Punkte erwartet worden waren. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni 2020. Die Erwartungen lagen unterdessen bei 19,9 Punkten (zuvor 15,2 / erwartet 17,4) - ein Zwölfmonatshoch.

