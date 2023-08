DAX legt vor Powell-Redezu - Anleger an der Frankfurter Börse ignorieren schwächeren ifo-Index

Marktbericht

Die deutschen Anleger ignorieren am Freitag schwächere Konjunktursignale weitgehend und auch anfängliche Zinssorgen scheinen wieder zu schwinden.

Der DAX zeigte sich am Freitag zum Start des Börsenhandels 0,25 Prozent leichter bei 15.582,95 Punkten. Im weiteren Verlauf konnte er jedoch ins Plus steigen und verbucht nun klare Gewinne.

Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet

Das Interesse richtet sich am Freitag vor allem auf die am Nachmittag gegen 16 Uhr erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell zur US- Geldpolitik im Rahmen der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole (Wyoming). Am Markt erhofft man sich von der Rede eine Bestätigung, dass der aktuelle Kurs der Fed ausreichend straff ist. Mit konkreten Ankündigungen rechnet Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners jedoch nicht. "Und trotzdem hat jedes seiner Worte das Potenzial, die Märkte nachhaltig zu bewegen", betonte der Experte.

ifo-Index fällt erneut

Am Vormittag wurde außerdem der ifo-Geschäftsklimaindex für August veröffentlicht. Das wichtige Wirtschaftsbarometer fiel im August weiter. Es ist der vierte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Oktober 2022. Bereits nach drei Rückgängen des Ifo-Index in Folge sprechen Ökonomen von einem konjunkturellen Wendepunkt hin zu einer Konjunkturschwäche. Analysten hatten für August einen Rückgang beim wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer erwartet.

Der ifo-Index habe mit einem stärker als erwarteten Rückgang erneut enttäuscht, kommentierte Helaba-Volkswirt Ralf Umlauf. "Im Hinblick auf die Inflationsgefahren ist zwar zu konstatieren, dass die Schwäche noch nicht nachhaltig den Arbeitsmarkt erreicht hat. In der Tendenz nimmt der Preisdruck aber ab, wie die Entwicklung auf den Vorstufen der Produktion zeigt. Es wäre daher sehr wohl an der Zeit, darüber nachzudenken, ob zumindest eine Zinspause der EZB angemessen ist, zumal die monetäre Entwicklung mit den seit längerem sinkenden Geldmengenwachstumsraten ebenfalls zur Vorsicht mahnt", bemerkte Umlauf.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires