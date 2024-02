Marktbericht

Der DAX konnte im frühen Donnerstagshandel ein neues Allzeithoch erreichen.

Die Donnerstagssitzung hat der DAX um 0,45 Prozent höher bei 17.022,54 Punkten eröffnet. Im Anschluss erreichte der deutsche Leitindex bei 17.073,42 Zählern ein neues Rekordhoch. Aktuell beträgt das Plus 0,74 Prozent auf 17.071,48 Einheiten.

Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent fester bei 16.945,48 Punkten geschlossen. Die Börsenanleger fanden sich nach den enttäuschenden US-Inflationsdaten vom Dienstag mit der Aussicht auf länger hoch bleibende Leitzinsen ab und griffen erneut bei Aktien zu. So gibt es ebenso positive Impulse von den US-Börsen, wo die großen Indizes im späten Handel noch eine Schippe draufgelegt und Sorgen über die zuletzt unerwartet hohe Inflation abgeschüttelt hatten.

Rede von EZB-Chefin Lagarde erwartet

Am Donnerstag steht EZB-Präsidentin Lagarde im Wirtschafts- und Währungsausschuss Abgeordneten des EU-Parlaments Rede und Antwort zur Geldpolitik . Investoren erhoffen sich von der turnusmäßigen Anhörung Hinweise darauf, wann die Euro-Notenbank die Zinswende in diesem Jahr vollziehen könnte.

Winterprognose der EU-Kommission

Außerdem legt die EU-Kommission ihre Winterprognose vor. Die Brüsseler Behörde hatte im November für die Staaten der Währungsunion ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 1,2 Prozent für 2024 vorhergesagt, gepaart mit der Aussicht auf nachlassende Inflation und einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters