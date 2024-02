Marktbericht

Dem deutschen Aktienmarkt fehlten am Montag zunächst Impulse für mehr Bewegung, für ein Allzeithoch genügt es dennoch.

Am Montag ging der DAX um 0,13 Prozent niedriger bei 17.396,74 Punkten in den Handel an der Frankfurter Börse. Zwischenzeitlich markierte das Börsenbarometer ein neues Allzeithoch bei 17.452,71 Punkten. Aktuell legt der deutsche Leitindex marginale 0,11 Prozent auf 17.439,24 Zähler zu.

Konjunkturdaten der Woche

Die Anleger gehen nach dem jüngsten Rekordlauf erst einmal vorsichtiger in die neue Woche, in der sie auf Inflationssignale achten dürften. In Deutschland stehen am Donnerstag die vorläufigen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Februar an. Außerdem werden Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht, die sich an den privaten Konsumausgaben orientieren. Die Entwicklung dieser Daten dürfte einmal mehr Indizien dafür liefern, ob und wann mit ersten Leitzinssenkungen durch die Notenbanken gerechnet werden kann.

Marktexperte warnt vor Euphorie

Geht es nach dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners wird eine Fortsetzung der Rally der tonangebenden US-Börsen immer schwerer. "Der S&P 500 hat am Freitag zum sechsten Mal in diesem Jahr eine Woche im Plus beendet", betonte der Experte. Damit seien von den letzten 17 Handelswochen 15 positiv gewesen. "Das gab es zuletzt 1989", warnte Altmann.

