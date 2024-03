Marktbericht

Am Dienstag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt etwas schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,19 Prozent niedriger bei 17.682,78 Zählern. Derzeit verliert das Börsenbarometer 0,15 Prozent auf 17.688,86 Punkte.

Von deutlicheren Gewinnmitnahmen dürfte aber auch an diesem Dienstag erst einmal nichts zu spüren sein. Eher halten sich die Marktteilnehmer zurück, nachdem auch die US-Börsen tags zuvor nach einem zuletzt starken Lauf schwächelten und auch Asiens Börsen aktuell überwiegend nachgeben.

DAX-Bild weiter "konstruktiv"

Auch wenn der deutsche Leitindex aktuell laut den Helaba-Analysten nach der Rekordserie der letzten Woche konsolidiert, bleibe "das übergeordnete Bild konstruktiv", schrieben sie. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners spricht von einer schwindenden Kaufbereitschaft, aber ohne, dass es Gewinnmitnahmen "im größeren Stil" oder verstärkte Absicherungsaktivitäten gebe. Im Fokus sieht er bereits den Sitzungstermin der Europäischen Zentralbank am Donnerstag.

Kapitalmarkttag bei Bayer

Bei den Unternehmen steht am Dienstag der Kapitalmarkttag von Bayer im Fokus. Vorstandschef Bill Anderson will Investoren seine Pläne für die Zukunft des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns darlegen.

Wechsel im DAX voraus?

Am Abend entscheidet die Deutsche Börse über die künftige DAX-Zusammensetzung. Aufstiegskandidat Lufthansa könnte es im Rennen um einen Platz in der ersten Börsenliga schwer haben, da der mögliche Absteiger Zalando im Februar kursmäßig Boden gutgemacht hat.

Super Tuesday in den USA, China-Wirtschaft im Fokus

Auch wichtige politische Ereignisse könnten von den Anlegern beachtet werden. Bei den Vorwahlen im US-Präsidentschaftsrennen steht mit dem "Super Tuesday" der bislang wichtigste Höhepunkt in diesem Jahr an. In China hat der Nationale Volkskongress begonnen - die jährliche Parlamentssitzung des kommunistisch regierten Staates. Peking kündigte an, auch in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund fünf Prozent wie im Vorjahr anzupeilen.



Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters