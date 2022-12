DAX mit Schwankungen am letzten Handelstag vor Weihnachten - 14.000-Punkte erneut im Visier

Der DAX eröffnete bei einem Stand von 13.945,59 Punkten und damit 0,23 Prozent höher. Im Verlauf wechselt er mehrmals zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her. Zuletzt notiert er 0,44 Prozent höher bei 13.975,55 Zählern.

Der DAX hat am Freitag sein Ringen um die Marke von 14.000 Punkten fortgesetzt. Schnäppchenjäger langten dabei vor allem bei den großen Verliereraktien des Jahres zu. Nach starken Kursschwankungen in den vergangenen Tagen verlief die Sitzung am letzten Handelstag vor Weihnachten in merklich ruhigeren Bahnen.

Seit Mitte des Monats müht sich der deutsche Leitindex nun an der psychologisch wichtigen Hürde von 14.000 Zählern ab. Die Enttäuschung über einen voraussichtlich noch länger anhaltenden Zinserhöhungszyklus in Europa und in den USA beendete zunächst abrupt die nach dem Jahrestief Ende September begonnene Aufholjagd. Eine weitere bittere Pille für den Markt waren in der laufenden Woche die ersten Signale der japanischen Notenbank hinsichtlich einer möglichen geldpolitischen Straffung.

Aktuell steht beim DAX auf Wochensicht ein Zuwachs von 0,7 auf dem Zettel. Solange der Leitindex jedoch weiter in seiner engen Seitwärtsspanne notiert, dürfte nach Einschätzung von Jürgen Molnar von Robomarkets kaum noch Dynamik in den Markt kommen. Dies sollte erst der Fall sein, wenn eine der beiden Marken von 13.800 und 14.200 Zählern durchbrochen würden, glaubt der Marktkenner - doch auch dann sollten die Umsätze am Markt zum Jahresende eher gering bleiben. "Spontane Impulse sollten dafür allerdings eher negativer Natur sein, sodass zu hoffen bleibt, dass der Markt von neuen Hiobsbotschaften verschont bleibt", schrieb der Börsenkenner.

