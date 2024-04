Marktbericht

Nach einem erfreulichen Wochenauftakt mit Kursgewinnen legt der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst eine Pause ein.

Der DAX stieg bei 18.318,40 Punkten kaum bewegt in den Frankfurter Börsenhandel am Dienstag ein und zeigt sich im Anschluss mit Abschlägen von aktzuell 0,56 Prozent auf 18.216,48 Zähler. Am Vortag hatten Anleger DAX-Kurse um 18.200 Punkte zum Kauf genutzt.

Bislang keine größere Korrektur - Aussichten

Eine größere Korrektur nach dem Rekordhoch von 18.567,16 Zählern aus der vergangenen Woche hat der deutsche Leitindex bislang vermieden. Den höchsten Schlussstand aller Zeiten hatte das Börsenbarometer bereits Ende März bei 18.492,49 Punkten markiert. Seit Jahresbeginn steht noch immer ein DAX-Gewinn von fast zehn Prozent zu Buche. Analysten schließen nicht aus, dass die Kurse nun zunächst auf hohem Niveau verharren, bis die bevorstehende Saison der Quartalsbilanzen aus den USA neue Impulse setzt. Gleichwohl würde auch ein Rücksetzer nach der Rally der Vormonate nicht überraschen.

Leerer Datenkalender

Konjunkturseitig stehen heute keine wichtigen Termine auf der Agenda. Mit Spannung blickten Investoren auf die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten für März, von denen sie Hinweise auf den Zeitpunkt der Zinswende der US-Notenbank Fed erhofften. "Der Markt erwartet nur noch zwei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr und damit steigt der Druck auf die Unternehmensgewinne, die mittlerweile ambitionierten Bewertungen an der Wall Street zu stützen", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets.

Hierzulande richten sich die Blicke nun langsam auf die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Zinsentscheid am Donnerstag.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters