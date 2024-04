Marktbericht

Nach den handelsfreien Ostertagen bewegt sich der deutsche Aktienmarkt weiter bergauf.

Der DAX stieg bei 18.492,36 Punkten in den Dienstagshandel ein und damit auf dem Niveau des Donnerstags-Schlusskurses. Bereits kurz darauf erreichte der deutsche Leitindex bei 18.547,47 Zählern ein neues Rekordhoch. Derzeit legt er 0,25 Prozent auf 18.538,95 Einheiten zu.

Den höchsten Schlussstand aller Zeiten erreichte das Börsenbarometer am Donnerstag bei 18.492,49 Zählern.

DAX: Ungebremst nach oben?

Nach einem robusten ersten Quartal dürften die Optimisten am Markt laut Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management auch zu Beginn des zweiten Jahresviertels zunächst weiterhin dominant bleiben.

Saisonal stünden die Signale eigentlich auf Kursgewinne, schrieb Börsenexperte Christoph Geyer in einem Marktkommentar. Doch gehe es schon seit Wochen nach oben. Mittlerweile sprächen mehrere Faktoren gegen ein ungebremstes Weiterlaufen des DAX. Ein charttechnisches Kursziel sei erreicht, und es habe bisher kaum Rücksetzer gegeben, die im Aufwärtstrend durchaus wichtig sind. Daher könnte die nun eigentlich anstehende positive saisonale Phase bereits vorweggenommen worden sein.

Konjunkturdaten wegen Zinssenkungsfantasien im Blick

Grundsätzlich wirken die jüngsten US-Inflationsdaten stützend, sie entsprachen den Markterwartungen. Derweil stieg der ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe im März überraschend über die Expansionsschwelle. Das nahm etwas Luft aus den Zinssenkungsspekulationen, was auch an gestiegenen Marktzinsen deutlich wurde. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die US-Notenbank wie auch die EZB im Juni den Zinssenkungszyklus einleiten werden. Derweil schließt EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann nicht aus, dass die EZB noch vor der Fed damit beginnen könnte, die Zinsen zu senken.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires