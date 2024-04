Marktbericht

Am Donnerstag bewegt sich der deutsche Aktienmarkt nahe der Nulllinie.

Der DAX stieg nahe des Mittwochsschlusses bei 18.366,37 Punkten in den Handel ein. Im weiteren Verlauf geht es um 0,16 Prozent auf 18.396,17 Zähler gen Norden.

Erst am Dienstag hatte der deutsche Leitindex bei 18.567,16 Zählern ein neues Rekordhoch markiert. Den höchsten Schlussstand aller Zeiten erreichte das Börsenbarometer vergangenen Donnerstag bei 18.492,49 Zählern.

Fed-Chef Powell äußert sich zu möglichen Leitzinssenkungen

Die etwas stärkere Wirtschaftsaktivität zu Beginn dieses Jahres hat nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell die Erwartung der US-Notenbank nicht nennenswert verändert, dass Zinssenkungen in diesem Jahr möglich sein werden. Powell wies auf Anzeichen dafür hin, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt weniger angespannt sei als in den vergangenen Jahren. Befürchtungen, Löhne und Preise könnten im Gleichschritt steigen, hätten sich verringert. Anzeichen für eine unerwartet starke Inflation im Januar und Februar hätten noch nicht die Ansicht der Fed erschüttert, dass sich der Preisauftrieb trotz einiger Schwankungen weiter verlangsamen werde, sagte Powell weiter. Erst weitere Inflationsdaten zeigten, ob es sich bei den Januar- und Februarwerten nur um Ausreißer oder um eine Änderung des längerfristigen Trends handele, so Powell.

Ins gleiche Horn wie Powell blies Fed-Gouverneurin Adriana Kugler. Sie geht indes davon aus, dass sich die Inflation weiter abschwächen wird, ohne dass es zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Verlangsamung kommt, was Zinssenkungen in diesem Jahr ermöglichte.

Warten auf US-Areitsmarktbericht

Ein nächster wichtiger Zinsindikator ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Sollte sich der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung zeigen, könnte das die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter sinken lassen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht am Vortag deutete bereits in diese Richtung. In diesem Fall drohen Kursverluste an den Aktienbörsen, die in diesem Jahr bislang gut gelaufen sind.

DAX-Technik

Aus technischer Sicht stellt das DAX-Rekordhoch von 18.567 Punkten die nächste Marke auf dem Weg nach oben dar. Nach unten sind die Tiefstände der vergangenen beiden Tage bei knapp 18.300 Zählern die nächsten Anlaufmarken.

