Marktbericht

Am Freitag verzeichnet der deutsche Leitindex kräftige Verluste.

Der DAX eröffnete den Freitagshandel quasi unverändert bei 18.267,68 Punkten und rutschte dann in die Verlustzone. Dabei sackt er zeitweise auch unter die Marke von 18.000 Zählern - mit einem Tagestief bei 17.987,67. Aktuell geht es 1,29 Prozent abwärts auf 18.030,74 Punkte.

Mit dem Kursverfall am Donnerstag von rund zwei Prozent trübte sich das Chartbild für den DAX ein. "Der DAX bleibt in schwierigem Fahrwasser - technisch wie psychologisch", schrieb am Morgen der Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos. Neben der politischen Unsicherheit in Frankreich und der Diskussion über einen Zollstreit mit China hält auch die Zurückhaltung der US-Notenbank Fed mit Blick auf Zinssenkungen derzeit die Anleger davon ab, Risiken einzugehen.

Geopolitische Unsicherheit

Nach einer Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gegen den Iran treibt Teheran den Ausbau seiner Uran-Anlagen deutlich voran. Wie die IAEA in Wien mitteilte, hat der Iran zusätzliche leistungsstarke Zentrifugen zur Anreicherung von Uran in Betrieb genommen. Die Islamische Republik habe auch den Einbau von vielen weiteren leistungsstarken Zentrifugen angekündigt. Rund 350 dieser neuen Maschinen seien bereits in einer unterirdischen Anlage in Fordow aufgebaut worden, 350 weitere seien in Arbeit, hieß es in einem IAEA-Bericht.

Das US-Außenministerium reagierte scharf auf die von der IAEA beschriebenen jüngsten iranischen Maßnahmen. "Die Schritte, die in dem Bericht geschildert werden, untergraben weiter die Behauptung des Iran, dass sein Atomprogramm ausschließlich friedlich sei", sagte Ministeriumssprecher Matthew Miller am Donnerstag. Die Vereinigten Staaten würden "entsprechend reagieren", sollte der Iran seine Ankündigungen umsetzen.

Gewinnmitnahmen belasten Rheinmetall-Aktie

Unternehmenseitig rückt heute die Aktie von Rheinmetall in den Fokus im DAX. Deren Handel wurde aufgrund hoher Volitilität zwischenzeitlich ausgesetzt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX