Marktbericht

Am Montag zeigen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt freundlich gestimmt.

Werte in diesem Artikel

Der DAX eröffnete mit kleinen Gewinnen und baut diese im Verlauf kräftig aus. Aktuell arbeitet sich das Börsenbarometer wieder an die 18.700er-Marke heran.

Damit rückt der deutsche Leitindex wieder näher an sein bisheriges Allzeithoch vom 15. Mai bei 18.892,92 Einheiten heran. Auch den höchsten Schlussstand seiner Geschichte (18.869,36 Punkte) nimmt er wieder ins Visier.

Erholungsrally in USA wirkt nach

Für recht gute Vorgaben sorgt am Montag vor allem die späte Erholungsrally an der Wall Street. Sorgen um die Profitabilität im Geschäft mit dem Boom-Thema künstliche Intelligenz (KI) hatten den marktbreiten S&P 500 zwar zunächst auf ein Dreiwochentief gedrückt. Geschlossen hat er letztlich aber klar im Plus. Die NASDAQ-Indizes holten zwischenzeitlich massive Verluste zum Ende hin komplett auf.

EZB-Zinsentscheid wirft Schatten voraus

Geprägt wird die Woche im DAX wohl von der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Experten gehen immer noch davon aus, dass die Notenbank nach ihrem Kampf gegen die hohe Teuerung mit Zinserhöhungen seit Mitte 2022 nun erstmals senken wird. Einige Börsianer hatten sich zuletzt jedoch wieder Sorgen um die Zinswende in Europa und den USA gemacht, was auch die DAX-Rally ausbremste.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX