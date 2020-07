DAX startet mit leichtem Plus

Der DAX steigt mit einem leichten Plus von 0,66 Prozent bei 12.391,72 Punkten in den Handel ein.

Am Dienstag endete für den DAX ein extremes erstes Börsenhalbjahr 2020, das geprägt war von der Corona-Pandemie. Die Bilanz für die ersten sechs Monate des Jahres ist negativ: Das Minus beläuft sich auf 7,1 Prozent. Im zweiten Quartal allerdings verzeichnete das Börsenbarometer ein sattes Plus von fast 24 Prozent. Im Monat Juni stand ein Plus von gut 6 Prozent auf dem Kurszettel. "Noch nie ist der DAX so rapide gefallen und fast genauso rapide wieder gestiegen", stellte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets fest.

Derzeit sind die Anleger jedoch weiter hin- und hergerissen zwischen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer erneuten Corona-Welle und der Hoffnung auf eine fortgesetzte Erholung der Wirtschaft.

Gute Vorgaben aus den USA

Von den US-Börsen kamen am Mittwoch positive Vorgaben: Beflügelt von ermutigenden Konjunkturdaten hatten die US-Börsen am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen.

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleiben die Coronavirus-Krise und die Entwicklung der Infektionszahlen, vor allem in den USA. Daneben erhoffen sich Börsianer eine Bestätigung ihrer Erwartung einer kraftvollen Erholung der Weltwirtschaft von den Pandemiefolgen. Daher richten sie ihre Aufmerksamkeit auf die deutschen Einzelhandelsumsätze sowie die Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager.

Daten im Tagesverlauf

Frische Impulse könnten im Tagesverlauf Stimmungsdaten aus der Industrie der Eurozone liefern. Nach dem Börsenschluss hierzulande richten sich die Blicke in die USA. Dort wird das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht, das Investoren auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik abklopfen werden. In den USA stehen die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP auf dem Terminplan, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Donnerstag geben. Experten rechnen für Juni mit dem Aufbau von drei Millionen Stellen, nachdem im Vormonat noch knapp 2,8 Millionen Jobs weggefallen waren.

