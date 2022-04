DAX strebt positiven Wochenausklang an

Der DAX beging die Freitagssitzung mit einem Zugewinn von 0,83 Prozent auf 14.095,93 Punkte und steigt aktuell um 0,65 Prozent auf 14.070,07 Zähler. Damit hätte der deutsche Leitindex seine in dieser Woche aufgelaufenen Verluste nahezu wettgemacht. Für den Monat April zeichnet sich allerdings noch eine negative Bilanz ab.

"Die Stimmung hellt sich zum Ende der Woche hin auf", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Einige werden mutiger". Der bisher ordentliche Verlauf der Saison der Quartalsberichte locke Anleger zurück in Aktien. Die Vorgaben großer US-Tech-Konzerne sind derweil gemischt: Während ein trister Ausblick von Amazon den Kurs am Vorabend schwer belastete, zogen Apple nach einem Quartalsgewinn von 25 Milliarden US-Dollar kräftig an.

Fed-Sitzung kommende Woche

Mit der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche liegt dann "ein harter Brocken mit jeder Menge Kollisionspotenzial vor den Anlegern", schrieb Molnar. Angesichts der hohen Inflation dürfte die Fed den Leitzins um einen halben Prozentpunkt erhöhen und das Anleihenportfolo deutlich reduzieren. Damit wird die Geldpolitik restriktiver, die die Aktienbörsen jahrelang befeuert hatte.

Henkel-Aktie sackt nach Gewinnwarnung ab

Für Aufsehen sorgte Henkel mit einer Gewinnwarnung. Der Kurs knickte am DAX-Ende um zeitweise mehr als sechs Prozent ein, die Aktien fielen zeitweise auf den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren. Wegen höherer Rohstoff- und Logistikkosten und den Folgen des Krieges in der Ukraine droht das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr um bis zu 35 Prozent einzubrechen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com