DAX überspringt zeitweise 14.000er-Marke - Hoffnung im Ukraine-Krieg sorgt für Käufe

Der DAX stieg mit einem Plus von 1,46 Prozent bei 13.827,22 Punkten in den Montagshandel ein. Auch im weiteren Verlauf geht es nach oben: Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14.082,06 Zählern und damit über die psychologisch wichtigen 14.000er-Marke. Derzeit legt der deutsche Leitindex 2,18 Prozent auf 13.925,22 Einheiten zu.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind optimistisch und setzen auf Fortschritte in den Verhandlungen um Frieden in der Ukraine.

Vage Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine

Mit den Gewinnen knüpfte der deutsche Leitindex an eine starke Vorwoche an, in der er zunächst jedoch infolge des Krieges unter die Marke von 12.500 Punkten abgesackt war. In der vagen Hoffnung auf baldigen Frieden bringende Gespräche hatte er sich dann vom Wochentief um rund zehn Prozent erholt. Nun begannen die vierten Verhandlungen, dieses Mal per Video-Schalte, in denen die gegenseitigen Positionen ausgetauscht wurden. Allerdings sprach der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak von einer "schwierigen Kommunikation".

"Jagd nach Aktienschnäppchen hat begonnen

"Die Anzeichen einer potenziellen Entspannung im Ukraine-Konflikt hinterlassen ihre Spuren. Die klassischen sicheren Krisenanlagen werden aufgelöst und die Jagd nach Aktienschnäppchen hat begonnen", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow von comdirect. "Vor allem Banken- und Finanzwerte sowie Auto- und Chemiewerte profitierten, während deutsche Staatsanleihen, Gold und Rohstoffe aus dem Energieträgersektor auf den Verkaufslisten stehen."

Die Kämpfe in der Ukraine gingen gleichwohl mit aller Härte weiter. Die Einschläge von russischer Seite kamen dabei der Nato-Grenze in Polen bereits sehr nahe.

