DAX vor EZB-Entscheid fester

Mit dem DAX ging es am Donnerstag zum Start um 0,16 Prozent auf 14.098,48 Punkte nach oben. Aktuell beträgt das Plus 0,17 Prozent auf 14.100,81 Zähler.Tags zuvor hatte sich wenig getan, nachdem der DAX am Dienstag noch zeitweise auf ein Vierwochentief von 13.887 Punkten abgesackt war. Kursgewinne an der Wall Street und in Asien liefern ein Erholungsargument, auch wenn vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag wohl keine großen Wetten zu erwarten sind.

Warten auf EZB

Die EZB muss auf immer größere Herausforderungen reagieren. Ökonomen erwarten, dass wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone wie angekündigt fortgesetzt wird. Angesichts der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber weiter eher vorsichtig und datenabhängig vorgehen. Auf ihrer März-Sitzung hatten die Notenbänker einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Eine Leitzinserhöhung vom Rekordtief bei 0,0 Prozent wird zunehmend zum Jahresende erwartet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com