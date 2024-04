Marktbericht

Am Donnerstag steht der Handel ganz im Zeichen der Europäischen Zentralbank.

In die Sitzung am Donnerstag ging es für den DAX quasi unbewegt bei 18.096,51 Punkten. Dezeit bewegt er sich leicht ins Minus mit einem Abschlag von 0,07 Prozent auf 18.084,26 Zähler.

Am Mittwoch hatte er knapp im Plus bei 18.095,96 Punkten geschlossen. Die wichtigsten US-Indizes gingen dagegen schwächer aus dem Handel. Nach dem überraschend kräftigen Anstieg der US-Inflation fanden die Börsen keine gemeinsame Richtung.

Das Rekordhoch des Leitindex liegt weiter bei 18.567,16 Zählern, während der höchste Schlussstand aller Zeiten bei 18.492,49 Zählern markiert wurde.

Erwartungen an die Fed nach US-Inflationsdaten

"Es ist gut möglich, dass die Fed 2024 entweder weniger Zinssenkungen als erwartet vornimmt oder gar keine Zinswende einleitet, und der Markt muss sich damit abfinden", konstatierte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

EZB-Entscheid am Mittag - Die Prognose

Am Mittag entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über die Zinsen im Euroraum. Experten erwarten mit großer Mehrheit, dass die Währungshüter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde wie schon auf den vier vorangegangenen Zinssitzungen an den Schlüsselsätzen nicht rütteln werden. Im Fokus des Treffens stehen mögliche Signale zum künftigen Zinspfad der Notenbank. Volkswirte rechnen mit klareren Hinweisen als noch zuletzt, dass angesichts einer deutlich rückläufigen Inflation auf der geldpolitischen Sitzung im Juni die Zinsen erstmals wieder gesenkt werden könnten.

Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank hält eine Zinssenkung bereits zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich: "Dafür hat sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung schon recht deutlich auf den Juni als Zeitpunkt für einen solchen Schritt festgelegt". Die entscheidende Frage sei, ob Lagarde in der Pressekonferenz Hinweise auf das Tempo nach der Entscheidung im Juni liefert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters