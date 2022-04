DAX zeigt sich nach EZB-Beschlüssen freundich

Mit dem DAX ging es am Donnerstag zum Start um 0,16 Prozent auf 14.098,48 Punkte nach oben. Aktuell beträgt das Plus 0,64 Prozent auf 14.165,94 Zähler.Tags zuvor hatte sich wenig getan, nachdem der DAX am Dienstag noch zeitweise auf ein Vierwochentief von 13.887 Punkten abgesackt war.

EZB-Beschlüsse

Auf seiner heutigen Sitzung kam der EZB-Rat zu dem Schluss, dass die seit seiner letzten Sitzung neu verfügbaren Daten seine Erwartung stärken, dass die Nettoankäufe von Vermögenswerten im Rahmen seines Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) im dritten Quartal eingestellt werden sollten. Die Geldpolitik der EZB wird von neu verfügbaren Daten und der sich verändernden Beurteilung des Ausblicks durch den EZB-Rat abhängen. Der EZB-Rat wird jegliche Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um das Preisstabilitätsmandat der EZB zu erfüllen und zur Wahrung der Finanzstabilität beizutragen, heißt es in der Mitteilung der EZB weiter.

Zudem beabsichtigt die EZB, die Tilgungsbeträge der im Rahmen des PEPP erworbenen Wertpapiere mindestens bis Ende 2024 weiterhin bei Fälligkeit wieder anzulegen. Das zukünftige Auslaufen des PEPP-Portfolios wird in jedem Fall so gesteuert, dass eine Beeinträchtigung des angemessenen geldpolitischen Kurses vermieden wird.

Der Leitzins auf dem Rekordstand von quasi null wurde nicht geändert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com