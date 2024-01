DAX zur Wochenmitte weit im Plus: Ausgelassene Stimmung an Börse in Frankfurt

Marktbericht

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch deutlich fester.

Der DAX startet 1,00 Prozent höher bei 16.793,27 Punkten in die Sitzung. Auch anschließend bleibt er eindeutig in der Gewinnzone. Zuletzt setzte sich das Börsenbarometer um 1,05 Prozent nach oben auf 16.801,93 Zähler ab.

Berichtssaison schiebt Index an

Als Treiber der guten Stimmung gilt die Berichtssaison mit guten Nachrichten vor allem aus dem Technologiesektor. Diese kommen zum einen aus den USA, wo am Vorabend nach dem Börsenschluss der Streamingkonzern Netflix mit seinen Quartalszahlen die Anleger überzeugen konnte. Netflix habe mit Blick auf die weiteren Quartalsbilanzen von Tech-Konzernen eine positive Note gesetzt, schrieb Analystin Sophie Lund-Yates von der Investment-Plattform Hargreaves Lansdown.

SAP verdient im Tagesgeschäft mehr

Hierzulande kommt eine positive Note vor allem von SAP, wie der Kursanstieg bei dem Softwarehersteller zeigt. Dieser hat im Schlussquartal im Tagesgeschäft mehr verdient als gedacht, einen starken Ausblick abgegeben und außerdem verkündet, dass er in einem Großumbau die Geschäfte mit künstlicher Intelligenz (KI) pushen will. Zum Wochenauftakt hatten die SAP-Aktien mit etwas über 150 Euro ein Rekordhoch erreicht. Es zeichnet sich ab, dass dieses am Mittwoch überboten wird.

EZB-Sitzung im Blick

In Europa dürfte vor allem die Sitzung der EZB am Donnerstag immer stärker in den Vordergrund rücken und für Vorsicht bei neuen Engagements sorgen. Die Börsen hatten zu euphorische Erwartungen über eventuelle Zinssenkungen schon im April aber sukzessive zurückgefahren. Falls EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Möglichkeit von Senkungen ab Juni andeutet, dürfte dies ausreichend positiv für die Börsen sein.



Redaktion finanzen.net / dpa/AFX / Dow Jones Newswires