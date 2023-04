Dienstagshandel an der Frankfurter Börse: DAX steigt leicht - ZEW-Index und US-Bilanzen im Blick

Der DAX begann den Handel am Dienstag um 0,33 Prozent fester bei 15.841,50 Punkten und bewegt sich auch im Anschluss moderat in der Gewinnzone.Die Saison der Quartalsberichte nimmt allmählich Fahrt auf, vor den Zahlen großer Konzerne aus den USA und Europa üben sich die Anleger aber noch in Zurückhaltung. Dennoch hat der DAX die Chance, sein gestern markiertes Jahreshoch bei 15.903,25 Punkten im Handelsverlauf bereits wieder zu übertreffen.

US-Unternehmen mit Bilanzvorlagen im Blick

Mit der Bank of America und Goldman Sachs legen am Dienstag weitere US-Großbanken Zahlen für das erste Quartal vor. Im Rampenlicht steht jenseits des Atlantiks zudem Netflix. Der Streaming-Dienst legt in der hart umkämpften Branche nachbörslich die Zahlen zum ersten Quartal vor. Netflix hat in einigen Ländern die Abo-Preise gesenkt und ein günstigeres, werbefinanziertes Abonnement eingeführt, um Nutzer bei der Stange zu halten.

Konjunkturdaten geben Grund zur Hoffnung

Anleger treibt am Dienstag außerdem eine Reihe von Konjunkturdaten um. Positive Impulse kamen bereits vorbörslich aus China. Die Wirtschaft der Volksrepublik wuchs nach dem Ende der strikten Corona-Beschränkungen im ersten Quartal im Jahresvergleich um 4,5 Prozent, was die Erwartungen der meisten Ökonomen übertraf. Die ebenfalls am Dienstag veröffentlichten separaten Konjunkturdaten für März zeigten, dass sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze auf 10,6 Prozent beschleunigte und damit ein Zweijahreshoch erreichte. Die Industrieproduktion wuchs um 3,9 Prozent, lag aber knapp unter den Erwartungen.

Auch das im Tagesverlauf anstehende Barometer des Mannheimer ZEW-Instituts dürfte einen wachsenden Konjunkturoptimismus der Börsenprofis anzeigen. Von Reuters befragte Experten erwarten für April einen Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen auf 15,1 von 13,0 im März. Als Folge des Bankenbebens hatte die Konjunkturskepsis unter Anlegern im vorigen Monat stark zugenommen.

Analysten trauen DAX Test der 16.000er-Marke zu

Die Landesbank Helaba ist für die Börsen optimistisch gestimmt: "Solange es keine überraschend schlechten Konjunkturzahlen gibt, sich die Zinssorgen in Grenzen halten und die Quartalsergebnisse darauf schließen lassen, dass Unternehmen und vor allem große US-Banken die Krise im März gut überstanden haben, dürfte sich an der freundlichen Grundstimmung kaum etwas ändern", heißt es in einem Marktkommentar. Der DAX könne daher die Marke von 16.000 Punkten testen. Auch bis zum bisherigen Rekordhoch bei 16.290 Punkten hat der deutsche Leitindex keinen allzu weiten Weg mehr.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com