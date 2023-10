Erholung an Börse Frankfurt stockt: DAX um Nulllinie

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt geht zur Wochenmitte der Schwung nach der Erholungsrally vom Vortag bereits wieder verloren.

Der DAX stieg bei 15.366,78 Punkten um 0,37 Prozent tiefer in den Mittwochshandel ein. Aktuell weist der deutsche Leitindex einen marginalen Aufschlag von 0,01 Prozent auf 15.424,61 Zähler aus.

Mit 15.443 Punkten war dem deutschen Leitindex bereits am Dienstag an der 21-Tage-Linie und nur kurz unter der exponentiellen 200-Tage-Linie die Luft ausgegangen. Die endgültigen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im September belegten einen erwartungsgemäßen Anstieg, was dem DAX einen zusätzlichen Dämpfer verpasst.

Anleger warten auf Fed-Protokoll

Moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen lassen, hatten zuletzt die Sorgen wegen des akuten Konflikts im Nahen Osten in den Hintergrund gedrängt. Nun warten die Anleger gespannt auf die am Nachmittag anstehenden Erzeugerpreise aus den USA. Sie werden mit einem Plus von 2,3 Prozent zum Vorjahr erwartet.

Am Abend richten sich die Augen dann besonders auf die Veröffentlichung des Protokolls der September-Sitzung der Fed. Daraus werden Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank erhofft.

US-Renditen bleiben wichtiger Kurstreiber

Die US-Renditen sind weiter der zeitverzögerte Kurstreiber Nummer eins. Die 10-jährigen Treasury Bonds zeigen sich mit 4,6450 Prozent deutlich unter den Rekordniveaus der Vorwoche mit Werten von über 4,80 Prozent. Da der Handel mit US-Anleihen am Montag wegen des Kolumbus-Feiertages ausfiel, hatte sich die positive Einschätzung des US-Arbeitsmarktberichtes vom Freitag erst verzögert am Dienstag zeigen können. Marktteilnehmer dürften nun einige Zeit mit dem Rebalancing ihrer Portfolios zwischen Aktien- und Anleihe-Anteil beschäftigt sein.

Birkenstock-Aktie mit erstem Handelstag in New York

Bei den Unternehmen feiert der Gesundheitsschuh-Hersteller Birkenstock sein Debüt an der New Yorker Börse. Birkenstock reizt die Preisspanne überraschend doch nicht ganz aus. Die 32,3 Millionen Papiere würden zu 46 Dollar zugeteilt, knapp unterhalb der Mitte der Spanne, die von 44 bis 49 Dollar reichte, teilte das Unternehmen mit. Am Nachmittag beginnt dann der Börsenhandel mit der Aktie.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires