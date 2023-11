Erneute Zahlenflut an der Börse Frankfurt: DAX schafft den Sprung über 15.300er-Marke

Marktbericht

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag über seinem Vortagesniveau.

Der DAX stand zur Eröffnung bei 15.246,50 Punkten und damit um nur 0,11 Prozent höher. Derzeit gewinnt das Börsenbarometer 0,66 Prozent auf 15.329,40 Zähler hinzu.

Berichtssaison mit weiterer Zahlenflut im Mittelpunkt - Luft am Markt wird aber dünner

Nach der starken Vorwoche werden die Chancen am Markt als gut angesehen, dass der DAX zeitnah aus seinem Abwärtstrend ausbricht, der seit Ende Juli besteht. "Das Umfeld spricht [...] eher für weitere Vorstöße auf der Oberseite", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die weiter rückläufigen Renditen, den jüngsten deutlichen Rückgang der Ölpreise und die günstigen Vorlagen einiger asiatischer Märkte.

Impulse dafür könnte einmal mehr die Berichtssaison liefern: Am vorletzten Handelstag der Woche geht es noch einmal hoch her mit allein sieben Berichtsunternehmen aus dem DAX, deren Zahlen verarbeitet werden müssen. Unter anderem haben die Deutsche Telekom, der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA und Airbus ihre Bücher geöffnet. Die Agenda der Quartalsberichte wird erweitert durch eine Schar an MDAX- und SDAX-Werten.

Die Luft nach oben ist zuletzt aber für den DAX dünner geworden. "Bei den Anlegern hat nach dem starken Anstieg in der vergangenen Woche eine gewisse Kaufmüdigkeit eingesetzt", schrieb am Morgen der CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl. "Am deutschen Aktienmarkt herrscht weiterhin Zurückhaltung vor", konstatierte am Morgen auch die Helaba. Große Schritte gibt es derzeit auch in Übersee nicht mehr, wie wenig bewegte US-Börsen am Vorabend zeigten. Der technologielastige NASDAQ 100 schaffte es aber mit etwas Mühe, seine Gewinnstrecke auf einen neunten Tag auszuweiten. Dies untermauert die Annahme, dass Anleger derzeit auch nicht groß an Gewinnmitnahmen denken.

Aussagen von EZB-Notenbankern im Fokus

Abseits der Berichtssaison könnten laut den Experten der NordLB am Donnerstag Auftritte von Notenbankern das Potenzial aufweisen, mit ihren Aussagen für gewisse Kursbewegungen zu sorgen. Sie verwiesen dabei mit dem Chefvolkswirt Philip Lane und Präsidentin Christine Lagarde auf zwei hochrangige Vertreter der Europäischen Zentralbank. Aussagen aus dem Umfeld der US-Notenbank Fed hätten schließlich zuletzt die Anleger wieder verunsichert.

Anleger rätseln derzeit, welchen Kurs die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten einschlagen wird. Mit Spannung wird daher der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell bei einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington erwartet. Aus dem Kreis der Währungshüter waren zuletzt unterschiedliche Signale zu hören, wie es weitergehen soll - das Zinsniveau halten oder womöglich weiter erhöhen. "Der Markt geht aktuell von einer Fortsetzung der Zinspause im Dezember und von keinen weiteren Erhöhungen im kommenden Jahr aus", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX), Reuters und Dow Jones Newswires