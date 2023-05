Feiertagshandel an Frankfurter Börse: DAX erobert zum Start die 16.000-er Marke zurück

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 16.069,42 Punkten in den Handel ein.

DAX testet psychologisch wichtige Hürde

Damit testet der Leitindex nach dem Zwischenhoch von Anfang Mai bei 16.011 Punkten erneut den psychologisch wichtigen Zählerstand von 16.000 Punkten.

Positive Signale zum US-Schuldenstreit

In den USA hatte die Hoffnung auf eine Lösung im politischen Streit um die Schuldenobergrenze des US-Haushalts die Kurse beflügelt. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des Konflikts hatte sich Präsident Joe Biden zuversichtlich geäußert. Zwar sei an einigen schwierigen Themen noch viel zu arbeiten. Er sei jedoch optimistisch, "dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, parteiübergreifenden Haushaltsvereinbarung" gebe.

Dünner Feiertagshandel

Der Börsenhandel am Feiertag dürfte indes im Verlauf von dünnen Handelsumsätzen geprägt sein, die vor allem bei den Einzelwerten größere Kursausschläge zur Folge haben können. Auch mangelt es an nachrichtlichen Impulsen. An den skandinavischen Börsen wird am Himmelfahrtstag nicht gehandelt, ebenso wenig in Zürich.

Impulse voraussichtlich aus den USA

Damit dürften vor allem Nachrichten aus den USA das Bild im Handelsverlauf prägen. Dort steht neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe noch mit dem Philly-Fed-Index das viel beachtete Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia an.

Auch werden sich voraussichtlich noch einige Notenbanker öffentlich äußern. Michael Hewson von CMC Markets gibt hier zu bedenken, dass die jüngsten Botschaften aus dem Kreis der Fed hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses "viel aggressiver" ausgefallen seien als von vielen erwartet. Entsprechend spiegele der jüngste Anstieg der Renditen bereits wider, dass die Währungshüter im Juni eine weitere Zinserhöhung vornehmen könnten. Einige Konjunkturdaten dieser Woche hätten aber zumindest Anlass zu der Hoffnung gegeben, dass die US-Wirtschaft höhere Zinsen viel besser verkraftet als erhofft, schrieb der Börsenkenner.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)

