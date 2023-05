Feiertagshandel an Frankfurter Börse: DAX über 16.000 zeitweise auf Jahreshoch - Allzeithoch in Sichtweite - Zahlreiche Werte ex Dividende

Der DAX ist mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 16.069,42 Punkten in den Handel eingestiegen und baut seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Zeitweise ging es bis auf 16.230,44 Punkte nach oben, damit handelt er bereits in greifbarer Nähe zu seinem Allzeithoch bei 16.290 Zählern.

Dünne Feiertagsumsätze - Kleiner Verfall sorgt bereits für Volatilität

Schwung kam in den DAX mit dem Sprung über die runde Marke von 16.000 Punkten. An dieser Marke gibt es am Terminmarkt ein gutes Interesse, so dass von dieser Seite vor dem kleinen Verfall am morgigen Freitag Kauforders in einen ausgedünnten Markt kamen.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage überschaubar, der Handel verläuft aufgrund des Feiertages nur mit dünnen Umsätzen. Für die Aktie von VW geht zeitweise um 2 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass der Automobilkonzern in der Kernmarke durch mehr Effizienz und Synergien eine nachhaltige Umsatzrendite von 6,5 Prozent anstrebt. Dies wäre mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem ersten Quartal.

Ansonsten ist Zahltag im DAX, ex Dividende werden am Feiertag Deutsche Bank (0,30 Euro), E.ON (0,51 Euro), Fresenius (0,92 Euro) und Vonovia (0,85 Euro) gehandelt. Ansonsten schütten auch AIXTRON, Amadeus Fire, CENIT, Compugroup, freenet, INDUS, KION, Klöckner & Co, Software AG, STRATEC, SYNLAB, Telefonica Deutschland, United Internet und WACKER CHEMIE 12,00 Euro an die Anteilseigner aus. !-- sh_cad_2

Positive Signale zum US-Schuldenstreit

Die Hoffnung auf eine Lösung im politischen Streit um die Schuldenobergrenze des US-Haushalts beflügelt auch hierzulande die Kurse. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des Konflikts hatte sich Präsident Joe Biden zuversichtlich geäußert. Zwar sei an einigen schwierigen Themen noch viel zu arbeiten. Er sei jedoch optimistisch, "dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, parteiübergreifenden Haushaltsvereinbarung" gebe. Grund für den Stimmungsumschwung waren konziliante Äußerungen sowohl von US-Präsident Joe Biden als auch vom republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. Präsident Biden und McCarthy "streiten sich weiterhin in den Schlagzeilen, aber wir beginnen, genügend Gemeinsamkeiten in ihren Ansichten zu erkennen, um zuversichtlich zu sein, dass eine Einigung in relativ kurzer Zeit verkündet werden wird", sagte Thomas Simons, US-Volkswirt bei Jefferies.

Impulse aus den USA

Am Nachmittag kamen Impulse vom US-Jobmarkt: Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 13. Mai abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 22.000 auf 242.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Zudem hellte sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Mai spürbar auf. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf minus 10,4 Punkte von minus 31,3 im April. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf minus 20,0 erwartet.

Auch werden sich voraussichtlich im Handelsverlauf noch einige Notenbanker öffentlich äußern. Michael Hewson von CMC Markets gibt hier zu bedenken, dass die jüngsten Botschaften aus dem Kreis der Fed hinsichtlich des weiteren geldpolitischen Kurses "viel aggressiver" ausgefallen seien als von vielen erwartet. Entsprechend spiegele der jüngste Anstieg der Renditen bereits wider, dass die Währungshüter im Juni eine weitere Zinserhöhung vornehmen könnten. Einige Konjunkturdaten dieser Woche hätten aber zumindest Anlass zu der Hoffnung gegeben, dass die US-Wirtschaft höhere Zinsen viel besser verkraftet als erhofft, schrieb der Börsenkenner.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX) und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag