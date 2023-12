Frankfurter Börse aktuell: DAX auf dem Weg zum Allzeithoch

Marktbericht

Nach seiner bereits starken Jahresendrally geht es für den DAX am Dienstag weiter in Richtung Allzeithoch.

Werte in diesem Artikel

Der DAX eröffnete die Sitzung ohne sichtbare Veränderung zum Vortagesschlusskurs bei 16.405,14 Punkten. Aktuell geht es 0,35 Prozent auf 16.461,62 Zähler nach oben.

Trotz niedriger Umsätze: DAX schleicht sich Richtung Rekordhoch

"Der DAX hat sich gestern näher an sein Allzeithoch herangepirscht, doch die Umsätze waren unterdurchschnittlich niedrig", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Erwartungsgemäß lässt die Kaufbereitschaft in diesen Höhen nach. Positiv ist jedoch hervorzuheben, dass bislang noch kaum Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Offensichtlich glauben die schon Investierten an mehr Luft nach oben."

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sprach von zwei Welten: Während der DAX sich in Nähe des Rekordhochs befinde, gehe es für chinesische Aktien und den Ölpreise derzeit nur nach unten. "In diesem Spannungsfeld befinden sich Anleger, die über Gewinnmitnahmen nachdenken und jene, die noch einsteigen wollen, aber mit ansehen müssen, dass die Kurse nicht nennenswert zurückkommen." Insgesamt sei es schwieriger geworden, noch überzeugende neue Gründe für weitere Käufe auf diesem hohen Kursniveau zu finden.

China: Konjunkturdaten im Blick

In China würden positivere Wirtschaftsdaten indes von den Anlegern verschmäht, so Altmann mit Blick auf den gestiegenen Einkaufsmanagerindex für den zunehmend wichtiger werdenden Dienstleistungssektor. Denn gute Nachrichten machten geldpolitische und wirtschaftspolitische Unterstützungen weniger wahrscheinlich.

Mögliche Index-Änderungen in der DAX-Familie

Die Deutsche Börse entscheidet am Abend über die künftige Zusammensetzung der wichtigsten deutschen Aktienindizes. Dabei steht der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 vor der Rückstufung vom MDAX in dem Kleinwerteindex SDAX. Aufsteigen könnte dafür der Immobilienkonzern Aroundtown. Im DAX sind keine Veränderungen zu erwarten.

Brenntag-Aktie im Fokus

Der Chemikalienhändler Brenntag will die Entflechtung seiner beiden Geschäftsbereiche vorantreiben. Die Sparten Essentials und Specialties sollen zu zwei eigenständigen Divisionen mit voller Geschäftsautonomie aufgebaut werden. Brenntag setzte sich zudem neue Finanzziele bis 2027.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters