Frankfurter Börse aktuell: DAX zum Wochenstart mit kräftigem Abschlag

Marktbericht

Am Montag agieren Anleger auf dem Frankfurter Parkett vorsichtig.

Der DAX eröffnete den Montagshandel 0,22 Prozent niedriger bei 15.858,81 Zählern. Derzeit geht es 0,90 Prozent auf 15.750,80 Punkte nach unten.

Die Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungsmarathons in der Euro-Zone hatte den Leitindex am Freitag nahe an die 16.000 Punkte herangetragen. Er ging mit einem Gewinn von 0,9 Prozent bei 15.893 Punkten aus dem Handel.

Fed-Zinsentscheid am Mittwoch

Nach der EZB ist vor der Fed: Der Zinsentscheid der US-Notenbank dürfte die DAX-Anleger in der neuen Handelswoche auf Trab halten. Am Mittwoch entscheiden die Währungshüter darüber, ob sie eine Pause einlegen oder nochmals an der Zinsschraube drehen. Als entscheidend gilt neuerdings vor allem, wie lange eine Leitzins-Plateauphase anhält. Je länger sie dauert, desto belastender dürfte es für die Märkte sein. Ein Wiederaufleben der hohen Inflation könnte indes noch schädlicher sein für die Wirtschaft.

Einzelwerte nach Indexänderungen im Blick

Unter den Einzelwerten ziehen Änderungen in den Indizes Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Im DAX bleibt alles beim Alten, doch im MDAX ist ab sofort wieder der Internetdienstanbieter United Internet vertreten. Komplett raus aus den großen Indizes ist der Anlagenbauer KRONES und Basler musste seinen Platz im Nebenwerte-Index SDAX räumen.

Im SDAX sind nun die United-Internet-Tochter IONOS und der Börsenneuling und Wasserstoff-Spezialist thyssenkrupp nucera zu finden.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX