Frankfurter Börse am Großen Verfallstag: DAX tendiert etwas höher

Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent bei 16.306,63 Punkten in die Sitzung ein und behält damit sein Rekordhoch im Blick. Auch im Anschluss geht es leicht aufwärts, aktuell gewinnt das Börsenbarometer 0,13 Prozent auf 16.309,57 Punkte.

Börsen im "Risk-On-Modus"

Eine Stütze bleiben die US-Börsen, die am Vorabend ihre Gewinne stetig ausgebaut hatten. Laut der Commerzbank sind die Anleger derzeit im "Risk-On-Modus", also zu Risiken bereit. In den Mittelpunkt rückt nun aber der große Verfall an den Terminbörsen, der üblicherweise im Tagesverlauf für Kursschwankungen sorgt.

Zinsentscheidungen reduzieren Unsicherheiten

Nachdem nun beide großen Notenbanken Fed und EZB ihre Zinsentscheidungen bekannt gegeben haben, liegen alle Informationen zur Zinsumgebung in den kommenden Wochen auf dem Tisch. Marktteilnehmern fällt es wesentlich leichter, korrekte Aktienbewertungen vorzunehmen. Nur bei den Tech-Werten schienen langsam genügend Vorschusslorbeeren eingepreist zu sein. Die ansonsten so wichtigen Verbraucherpreise (CPI) aus der EU treten demgegenüber in den Hintergrund. Ihre Entwicklung dürfte der EZB bei ihrer Entscheidung am Vortag bereits bekannt gewesen sein, heißt es unisono.

Hexensabbat könnte für Bewegung sorgen

Interessanter dürfte nun der Große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen werden. Der Juni gilt als einer der umsatzstärksten Termine des Jahres. Am Mittag könnte dies zum Verfall der Index-Optionen und -Futures für Bewegung sorgen, am Abend geht es dann um die Optionen auf Einzelaktien.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com