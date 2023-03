Frankfurter Börse am Hexensabbat: Bären übernehmen die Führung im DAX

Beim DAX ist zum Handelsstart am Freitag ein Gewinn von 0,71 Prozent auf 15.073,76 Zähler auszumachen. Inzwischen geht es jedoch wieder nach unten: Das Börsenbarometer tendiert derzeit 0,14 Prozent niedriger bei 14.946,20 Punkten.Auf Wochensicht steht für den Leitindex jedoch noch immer ein Verlust von rund 2 Prozent zu Buche. Zu schwer waren im Verlauf der Börsenwoche der Kollaps mehrerer US-Banken und die Probleme der Credit Suisse den Investoren auf den Magen geschlagen.

Inflationsdaten der Eurozone im Blick

Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im Februar den vierten Monat in Folge abgeschwächt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung veröffentlichte. Im Januar hatte die Rate noch bei 8,6 Prozent gelegen. Damit wurde wie von Volkswirten erwartet erste Schätzung bestätigt.

Reaktion der EZB am Vortag

"Alarmiert, aber nicht irritiert" sei die Reaktion der EZB auf die jüngsten Hiobsbotschaften aus der Bankenwelt gewesen, schrieb Gebhard Stadler, Ökonom bei der Landesbank BayernLB. Trotz der durch die Schieflage einiger US-Banken ausgelösten Turbulenzen und der Unsicherheiten um die schweizerische Credit Suisse seien die Euro-Notenbanker nicht von ihrem im Februar angekündigten Kurs höherer Leitzinsen abgewichen. Das dürfte am Vortag auch die Aktienmärkte überzeugt haben, die trotz der kräftigen Zinsanhebung deutlich ins Plus gingen.

Hexensabbat bewegt Kurse

Am Mittag (13 Uhr) sorgte der sogenannte große Verfall, auch Hexensabbat genannt, für Ausschläge der Aktienindizes. Zu diesem Zeitpunkt verfielen an der Termin- und Derivatebörse Eurex Optionen und Terminkontrakte auf den DAX und den Eurozone-Leitindex EURO STOXX 50. Investoren versuchen an den Verfallterminen, die Indizes in die für ihre Marktposition günstige Richtung zu bewegen.

