Frankfurter Börse am Rosenmontag: DAX fällt unter die Nulllinie zurück

Beim DAX waren am Montagmorgen zur Startglocke grüne Vorzeichen zu sehen. Er ging 0,27 Prozent fester bei 15.524,16 Punkten in den Frankfurter Börsenhandel. Inzwischen rutscht der deutsche Leitindex jedoch wieder an die Nulllinie und tendiert derzeit 0,17 Prozent im Minus bei 15.456,16 Zählern.

Hängepartie geht weiter

Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Rosenmontag fort. Seit mehr als zwei Wochen pendelt der Leitindex um die Marke von 15.400 Zählern. Am 9. Februar hatte der DAX dabei den höchsten Stand seit rund einem Jahr erreicht. Die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gewinnmitnahmen sei nach wie vor gegeben, erklärt Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Der im November eingeschlagene Aufwärtsmodus sei jedoch unverändert intakt, der Experte schrieb von einem "Festbeißen" des DAX auf erhöhtem Niveau.

Impulse dürften Mangelware bleiben

Der Datenkalender bleibt zu Wochenstart weitgehend leer. Auf dem Terminplan steht lediglich der europäische Konsumklima-Index. Analysten rechnen für Februar mit einer Verbesserung auf minus 19 Punkte von minus 20,9 Zählern. Impulse aus den USA bleiben am Rosenmontag aus, da die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen ist (Presidents Day).

