Frankfurter Börse: DAX-Anleger warten auf US-Inflationsdaten - Leitindex fester

Im Frankfurter Handel stieg der DAX zu Beginn um 0,22 Prozent auf 15.689,14 Punkte. Derzeit beträgt der Zugewinn 0,32 Prozent auf 15.705,17 Zähler.Am Dienstag, dem ersten Tag nach der Handelspause am langen Osterwochenende, hatte er 0,4 Prozent höher bei 15.655,17 Punkten geschlossen. Auf dem Weg nach oben dürfte das Jahreshoch aus der vergangenen Woche bei 15.737 Zählern die nächste Anlaufmarke sein. Eine gute Unterstützung sehen Freunde der Charttechnik bei 15.630 Einheiten, hier lagen zuletzt einige Höchst- und Tiefstwerte im Tagesverlauf.

US-Verbraucherpreise im Fokus

Im Fokus der Anleger stehen die US-Inflationszahlen für März, die das Arbeitsministerium in Washington vorlegt. Marktteilnehmer erhoffen sich daraus weitere Hinweise auf die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank Fed. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten im Schnitt eine Teuerungsrate von 5,6 Prozent nach 6,0 Prozent im Februar, doch das Ziel der Fed von 2,0 Prozent ist damit noch nicht in Sicht. Zudem veröffentlicht die Fed am Abend die Protokolle ihrer Zinssitzung vom März.

