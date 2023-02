Frankfurter Börse: DAX eröffnet neue Handelswoche mit deutlichen Zugewinnen

Beim DAX waren zum Wochenstart Aufschläge auf dem Frankfurter Börsenparkett von 0,93 Prozent auf 15.351,63 Punkte auszumachen. Aktuell bewegt sich das Aktienbarometer weiter in die Gewinnzone - mit plus 1,55 Prozent auf 15.445,08 Zähler.

Am Freitag war der deutsche Leitindex aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung herausgerutscht, nachdem er mehrmals an der Charthürde von 15.500 Punkten gescheitert war. Auf Wochensicht verlor er damit 1,7 Prozent. Die Anleger treiben weiter Inflations- und Zinssorgen um.

Risikoscheu der Börsianer macht Kurse

Die Hauptprämisse sei angesichts der hartnäckigen Teuerung Risikoscheu, hieß es bei den Marktexperten der Commerzbank. Auch in den USA hatten am Freitag die Verlierer dominiert. Der marktbreite S&P 500 aber hielt zumindest bislang seine einfache 200-Tage-Durchschnittslinie als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Neuerungen in Indizes der DAX-Familie

Außerdem wird die Commerzbank-Aktie nach knapp viereinhalb Jahren wieder auf der DAX-Tafel zu finden sein. Die Bank, einst Gründungsmitglied des deutschen Leitindex, ersetzt den deutsch-amerikanischen Industriegasekonzern Linde. Linde, bislang der schwerste DAX-Wert, zieht sich von der Frankfurter Börse zurück und ist künftig nur noch in New York gelistet. In den Nebenwerteindex MDAX rückt anstelle der Commerzbank der Windanlagenbauer Nordex nach, den im SDAX wiederum der Finanzinvestor Deutsche Beteiligungs AG ersetzt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com