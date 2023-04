Frankfurter Börse: DAX fester nahe Jahreshoch

An der Frankfurter Börse stand zu Beginn des Dienstagshandels ein Plus von 0,72 Prozent auf 15.710,45 Punkte an der DAX -Tafel. Aktuell steigt der deutsche Leitindex um 0,44 Prozent auf 15.667,14 Einheiten. Damit nimmt das Aktienbarometer wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 15.736,56 Zählern von Anfang April.Am Donnerstag hatte der DAX ein halbes Prozent im Plus bei 15.597,89 Punkten geschlossen. Die Hoffnung, dass die zuletzt schwachen Konjunkturdaten die US-Notenbank Fed zu kleineren Zinsschritten veranlassen könnten, überwog Analysten zufolge die Enttäuschung wegen der verfehlten Prognosen.

Reaktion auf US-Jobdaten

Die Vorgaben aus Asien und den USA für die europäischen Börsen waren eher positiv. Nach dem langen Wochenende haben die Anleger in New York am Montag endlich auf den bereits am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Regierung reagieren können. Zunächst befürchteten offenbar viele Anleger einen weiteren Zinsschritt der US-Notenbank. Zum Handelsstart am Montag notierten die wichtigsten Indizes im Minus, besonders zinssensible Technologiewerte gerieten unter Druck. Im Verlaufe ebbten die Befürchtungen aber ab, die Standardwerte beendeten den Tag sogar im grünen Bereich.

Konjunkturdaten auf Agenda

Am Dienstag werden die Investoren das Barometer der Investment-Beratungsfirma Sentix zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer für April beäugen. Ökonomen erwarten einen Anstieg des Index für die Euro-Zone auf minus 9,8 Punkte von minus 11,1 Zählern. Zudem stehen die Einzelhandelsumsätze für den Euroraum im Februar auf dem Plan. Die Analysten gehen im Schnitt von einem Rückgang um 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat aus. Im Januar hatte das Minus bei 2,3 Prozent gelegen.

Im Rahmen der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank legt der IWF am Nachmittag mit seinem Ausblick auf die Weltwirtschaft neue Detailprognosen für die wichtigsten Länder und Regionen der Welt vor.

