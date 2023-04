Frankfurter Börse: DAX legt zu - Allzeithoch im Visier

Der DAX begann die neue Handelswoche 0,2 Prozent stärker bei 15.838,89 Punkten. Aktuell gewinnt der deutsche Leitindex 0,22 Prozent auf 15.842,08 Zähler hinzu. Schon im frühen Verlauf markierte das Börsenbarometer ein neues 52-Wochen-Hoch.

Allzu weit wollen sich Investoren auf dem aktuellen Kursniveau dann aber doch nicht aus dem Fenster lehnen.

Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Mittlerweile richten sich die Blicke zudem verstärkt auf die so langsam beginnende Quartalsberichtssaison, die am Freitag mit großen US-Banken einen guten Auftakt hatte. Allerdings dürfte es nicht in allen Branchen so gut aussehen. Laut dem Marktanalysten Christoph Geyer ist die Lage für den DAX weiter eher positiv, nachdem der Index ein weiteres Zwischenhoch erreicht hat. Allerdings habe der Schwung jüngst nachgelassen und es gebe Anzeichen von Unsicherheit unter den Anlegern. "Trotzdem ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Das Rekordhoch ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, befindet sich aber inzwischen in Reichweite." Zwischenzeitliche Kursrücksetzer seien zwar zu erwarten, grundsätzlich spreche die Saisonalität aber für weiter steigende Kurse. Seinen bisher höchsten Stand von 16.290 Punkten hatte der DAX im November 2021 erreicht.

US-Konjunkturdaten erwartet

In den USA steht der US-Hausmarktindex für April an. Die durch die National Association of Home Builders (NAHB) befragten Bauunternehmen geben die aktuelle Lage beim Verkauf von neuen Eigenheimen an, ebenso ihre Zukunftserwartungen an das Geschäft. Von Refinitiv befragten Analysten zufolge dürfte das Barometer bei 44 Punkten stabil bleiben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

