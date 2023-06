Frankfurter Börse: DAX markiert vor US-Zinsentscheid neues Rekordhoch

Der DAX begann den Handelstag 0,07 Prozent im Minus bei 16.219,09 Punkten. Aktuell geht es 0,60 Prozent auf 16.328,01 Zähler nach oben. Im Tageshoch stieg das Börsenbarometer bisher bis auf 16.332,67 Einheiten und markierte damit ein neues Allzeithoch.

Augen auf US-Zinsentscheid am Abend

Nach der Annäherung an das Rekordhoch gehen die Anleger zunächst abwartend in den Mittwoch. Der Fokus ist auf den US-Zinsentscheid gerichtet, der am Abend erfolgt. Die Erwartung ist groß, dass die US-Notenbank Fed zunächst eine Zinspause einlegen wird. Eine gewisse Restunsicherheit bleibt aber. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex den höchsten Stand seit etwa drei Wochen erreicht.

"Der DAX ist wieder zurück im Aufwärtstrend", sagte am Morgen der Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Über das weitere Potenzial dürfte nun eine Serie von Zinsentscheiden bestimmen, die am Mittwoch mit der Fed beginnt und sich mit der Europäischen Zentralbank am Donnerstag fortsetzt.

US-Inflationsdaten nähren Hoffnung auf Zinspause

Positiv aufgenommene US-Inflationsdaten untermauerten am Vortag die Erwartung, dass die US-Notenbank ihren Leitzins nun unverändert lassen wird. Entscheidend dürften auch die Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs werden. Es wird erwartet, dass die Fed im Juli wieder eine Zinserhöhung in Betracht ziehen könnte. Laut der Commerzbank preist der Markt am Mittwoch eine Zinserhöhung nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 13 Prozent ein, im Juli dann aber mit 72 Prozent.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

